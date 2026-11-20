Mobilitazione nazionale contro la legge di Bilancio del governo Meloni. La protesta coinvolge lavoratori del pubblico e del privato, studenti e sindacati di base. Attesi nelle piazze anche i leader del centrosinistra

AgenPress. È una giornata di mobilitazione nazionale quella di oggi, venerdì 20 novembre, con lavoratori, studenti e sindacati pronti a scendere in piazza in tutta Italia. Sono oltre cento le città coinvolte nelle manifestazioni organizzate dalla Cgil, che ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per chiedere modifiche alla legge di Bilancio e nuove risposte alle difficoltà economiche e sociali del Paese. Al centro della protesta ci sono il caro vita, la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, la precarietà lavorativa e il progressivo impoverimento delle famiglie.

La Cgil, guidata da Maurizio Landini, torna così a contestare le scelte economiche dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. «La manovra va cambiata» è il messaggio lanciato dal sindacato, che chiede interventi concreti a sostegno dei redditi e maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Con lo slogan «Il futuro è adesso», il sindacato porta nelle piazze una serie di rivendicazioni che riguardano il mondo del lavoro e il futuro delle nuove generazioni. Tra le principali richieste figurano l’aumento di salari e pensioni, un sistema fiscale più equo e progressivo, il contrasto alla precarietà e maggiori risorse per la sanità e l’istruzione pubblica. La Cgil chiede inoltre politiche più incisive contro il carovita, interventi sul diritto alla casa e maggiori garanzie in materia di sicurezza sul lavoro. Nel mirino anche l’aumento delle spese militari, giudicato dal sindacato incompatibile con la necessità di rafforzare gli investimenti sociali e i servizi destinati ai cittadini.

La mobilitazione assume anche una dimensione politica. Tra i partecipanti attesi alle manifestazioni figurano alcuni dei principali esponenti del cosiddetto campo largo: la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Una presenza che conferma l’attenzione delle opposizioni nei confronti della protesta sindacale e del confronto sulla legge di Bilancio. La giornata, tuttavia, nasce soprattutto come mobilitazione del mondo del lavoro e della società civile, con rivendicazioni che riguardano direttamente stipendi, pensioni, servizi e condizioni di vita.

Accanto ai lavoratori scendono in piazza anche migliaia di studenti, in occasione della giornata internazionale di mobilitazione studentesca. I cortei attraverseranno numerose città italiane, con una partecipazione che coinvolge scuole e università. I giovani portano al centro del dibattito il diritto allo studio, le difficoltà economiche delle famiglie, il futuro occupazionale e la richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione pubblica. La mobilitazione studentesca si intreccia così con quella dei lavoratori, in una giornata che mette al centro il tema delle disuguaglianze e delle prospettive delle nuove generazioni.

Alla protesta della Cgil si affianca lo sciopero generale proclamato dai Cobas, insieme a Clap e Sial, con oltre quaranta iniziative territoriali. Le mobilitazioni si svolgeranno separatamente e con piattaforme rivendicative proprie, ma condividono l’attenzione verso il carovita, la perdita del potere d’acquisto e le condizioni del lavoro. Tra le richieste dei sindacati di base figurano anche il salario minimo per legge, la riduzione dell’orario di lavoro e il recupero del valore reale delle retribuzioni.

Lo sciopero proclamato dalla Cgil interessa diversi settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità, fino al trasporto pubblico locale, ai porti e ai taxi. Per autobus, tram e metropolitane sono previste astensioni dal lavoro nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello territoriale. Sono invece esclusi dallo sciopero della Cgil il trasporto aereo e quello ferroviario, dopo l’intervento della Commissione di garanzia. Per i treni è comunque previsto un distinto sciopero proclamato da Sgb e Cub Trasporti, con inizio alle ore 21 di oggi e conclusione alle ore 20 di sabato 21 novembre.

Nella capitale sono previsti diversi cortei. La manifestazione della Cgil partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II, con arrivo previsto verso via dei Fori Imperiali. Alla testa del corteo ci sarà Maurizio Landini. I Cobas si ritroveranno invece alle 9.30 a piazzale Aldo Moro, mentre gli studenti partiranno da Porta San Paolo per raggiungere la zona del Colosseo e via Cavour.

Una giornata che riunisce dunque diverse componenti della società italiana, unite dalla richiesta di maggiore attenzione alle condizioni economiche e sociali del Paese. La protesta punta a portare la legge di Bilancio al centro del confronto politico e a sollecitare il governo a rivedere le proprie scelte. Per la Cgil, il messaggio è chiaro: senza interventi su salari, pensioni, sanità, scuola e lavoro, la manovra non risponde alle esigenze di una parte significativa della popolazione.