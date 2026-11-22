Lo spagnolo della Ducati conquista il Mondiale 2026 grazie all’ottavo posto nel Gran Premio del Portogallo a Portimao. È l’ottava corona nella classe regina, un traguardo che gli permette di eguagliare Giacomo Agostini e superare Valentino Rossi nel numero complessivo di titoli iridati. La gara è stata vinta da Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez

AgenPress. Marc Marquez è ancora campione del mondo. Il pilota spagnolo della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo MotoGP 2026 al termine del Gran Premio del Portogallo, disputato sul circuito di Portimao. Per il fuoriclasse catalano si tratta del decimo titolo mondiale della carriera, l’ottavo nella categoria regina del motociclismo.

Un risultato straordinario che lo proietta definitivamente nella storia delle due ruote. Con dieci corone iridate complessive, Marquez supera Valentino Rossi, fermo a nove titoli mondiali, e raggiunge quota otto nella classe regina, eguagliando il primato di Giacomo Agostini.

Per conquistare il Mondiale gli è bastato un ottavo posto nella gara portoghese, un risultato sufficiente per mantenere un vantaggio matematicamente incolmabile sugli inseguitori quando manca un solo appuntamento alla conclusione del campionato.

La giornata portoghese ha regalato emozioni e una festa attesa da tutto il box Ducati. Marquez, partito dalla seconda posizione, ha inizialmente provato a rimanere nelle posizioni di vertice, prima di scegliere una condotta più prudente per amministrare il vantaggio in classifica. La vittoria del Gran Premio è andata a Marco Bezzecchi, protagonista di una grande prestazione con l’Aprilia. Alle sue spalle si sono classificati Jorge Martin e Raul Fernandez, completando un podio interamente Aprilia.

Marquez ha invece tagliato il traguardo in ottava posizione. Un piazzamento che vale molto più di una vittoria di giornata: significa confermarsi campione del mondo per il secondo anno consecutivo e conquistare il decimo titolo della carriera. Lo spagnolo ha potuto finalmente lasciarsi andare alla gioia, tra gli abbracci dei meccanici, le lacrime e i festeggiamenti della squadra di Borgo Panigale.

Il numero dieci rappresenta una cifra storica per il motociclismo. Il palmarès di Marquez comprende un titolo nella classe 125, uno in Moto2 e otto in MotoGP. Il sorpasso su Valentino Rossi, che ha concluso la propria carriera con nove Mondiali complessivi, riaccende inevitabilmente il confronto tra due dei più grandi protagonisti della storia recente delle due ruote. Nella classifica assoluta dei titoli mondiali, davanti a Marquez rimangono soltanto Giacomo Agostini, con 15 successi iridati, e Ángel Nieto, con 13. Nella classe regina, invece, il catalano raggiunge Agostini a quota otto titoli, confermandosi tra i piloti più vincenti di sempre.

Il decimo titolo assume un valore ancora più significativo se si considera il percorso attraversato da Marquez negli ultimi anni. Dopo il terribile incidente del 2020 a Jerez, che gli provocò la frattura dell’omero destro e lo costrinse a numerosi interventi chirurgici, la sua carriera sembrava aver imboccato una strada estremamente complicata. Il lungo periodo di difficoltà, le operazioni, il dolore fisico e la decisione di lasciare la Honda per approdare in Ducati avevano aperto interrogativi sul suo futuro.

Nel 2025 era arrivata la prima grande risposta, con il ritorno al titolo mondiale. Nel 2026 è arrivata la conferma: Marquez è riuscito a ripetersi, dimostrando di poter ancora competere ai massimi livelli. Una rimonta importante anche dal punto di vista sportivo, considerando che durante la stagione ha dovuto affrontare nuovi problemi fisici e un periodo difficile in classifica.

Tra i momenti più emozionanti della festa di Portimao c’è stata la sorpresa organizzata per il campione spagnolo. A consegnargli un casco dorato celebrativo, con il numero 10, è stato proprio Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo mondiale. Un incontro simbolico tra due campioni che hanno scritto pagine fondamentali della storia delle corse. Marquez ha festeggiato con il suo team e con i tifosi, visibilmente emozionato. Nel corso delle celebrazioni ha dedicato il nuovo successo a chi gli è stato vicino: «Il titolo dell’anno scorso era per fare pace con me stesso. Questo è per voi». Parole che raccontano il significato particolare di questa vittoria, arrivata dopo anni di sacrifici e difficoltà.

Il successo di Marquez rappresenta anche un risultato importante per Ducati, che si conferma sul tetto del mondo nella classe regina. Il pilota spagnolo ha dimostrato di poter fare la differenza anche in una stagione nella quale l’Aprilia ha mostrato competitività e velocità, con Bezzecchi e Martin protagonisti della lotta al vertice.

Il Mondiale 2026 si chiude così con una nuova impresa del numero 93. A Portimao non ha avuto bisogno di vincere la gara: gli è bastato arrivare al traguardo, amministrando il vantaggio e conquistando un ottavo posto destinato a entrare nella storia. Dieci titoli mondiali. Un traguardo che certifica la grandezza della carriera di Marc Marquez e che riapre inevitabilmente il confronto con i più grandi campioni di sempre. La leggenda del motociclismo spagnolo continua.