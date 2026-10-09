Report, il Tribunale del lavoro di Roma respinge il ricorso di Sigfrido Ranucci: niente reintegro alla conduzione

AgenPress. Il Tribunale del lavoro di Roma ha rigettato l’istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per essere reintegrato alla conduzione di Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai 3. Ranucci si era opposto alla decisione della Rai di rimuoverlo dalla guida del programma, chiedendo al giudice di disporre il suo ritorno alla conduzione.

La decisione del tribunale rappresenta un passaggio importante nella vicenda che coinvolge il giornalista e l’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo. Con il rigetto dell’istanza, la richiesta di reintegro non è stata accolta in sede giudiziaria.

Al centro della controversia c’è la scelta della Rai di allontanare Ranucci dalla conduzione di Report, una delle trasmissioni più note del giornalismo investigativo italiano. Il giornalista ha contestato il provvedimento aziendale, rivolgendosi al Tribunale del lavoro di Roma per ottenere il ripristino del proprio ruolo alla guida del programma.

Il ricorso mirava a contrastare la decisione dell’emittente attraverso gli strumenti previsti dalla giustizia del lavoro. Il giudice, tuttavia, ha respinto l’istanza, negando la misura richiesta dal giornalista.

Il caso riporta al centro dell’attenzione il rapporto tra le scelte organizzative della Rai, la posizione professionale dei giornalisti e il ruolo dell’informazione d’inchiesta nel servizio pubblico.

Report, nel corso degli anni, si è affermato come uno dei principali programmi italiani dedicati alle inchieste giornalistiche, affrontando temi di interesse pubblico, politica, economia e società. La vicenda relativa alla conduzione di Ranucci si inserisce quindi in un contesto di particolare rilevanza per il dibattito sull’autonomia editoriale e sulla gestione dell’informazione televisiva.

Il rigetto dell’istanza significa che il Tribunale del lavoro non ha accolto la richiesta di reintegro avanzata da Ranucci. Per comprendere pienamente le conseguenze della decisione, sarà necessario conoscere le motivazioni del provvedimento e verificare se il giornalista intenda intraprendere ulteriori iniziative legali.

La pronuncia riguarda la specifica richiesta sottoposta al giudice e non consente, da sola, di trarre conclusioni più ampie su tutti gli aspetti del rapporto tra il giornalista e la Rai.

La vicenda resta dunque aperta sul piano del confronto pubblico e professionale, mentre la decisione giudiziaria segna un punto a favore della posizione sostenuta in questa fase dall’azienda radiotelevisiva.