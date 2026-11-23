Il leader di Futuro Nazionale a Direzione Nord risponde sulle alleanze nel centrodestra e indica le condizioni: stop alle armi all’Ucraina, all’immigrazione irregolare e al sostegno alla Commissione europea

AgenPress. “Al presidente La Russa dico esattamente questo: pensateci. Noi siamo sempre disposti al dialogo, ma non ci muoviamo dalle nostre posizioni, anche perché sono quelle dei cittadini che oggi ci appoggiano”.

Lo ha detto Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, intervenendo alla maratona dei candidati sindaco della XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline alla Triennale di Milano, rispondendo a una domanda sulle parole del presidente del Senato sulle alleanze del centrodestra.

“Non siamo noi a fare dichiarazioni di incompatibilità, come invece sembrano farne moltissimi esponenti di quella che chiamo la destra – ha detto Vannacci – siamo aperti al dialogo con chiunque voglia confrontarsi con noi all’interno di quelle linee rosse che sembravano condivise da tutti nella campagna elettorale del 2022”. Il leader di Futuro Nazionale ha citato un confronto realizzato da La7 tra il programma del suo partito e quello di Fratelli d’Italia del 2018, “con analogie all’82%. Evidentemente qualcuno si è discostato da quel programma, e molti italiani se ne sono resi conto: la limitazione dell’immigrazione, la riforma della giustizia, il superamento della Fornero sono ben lontani dall’essere realizzati”.

Da qui la domanda rivolta a milanesi e italiani: “Quattro anni fa stavate meglio o stavate peggio?”. Secondo Vannacci il gasolio costava circa 60 centesimi in meno al litro, il pane un euro in meno al chilo, i residenti stranieri erano 400mila in meno, a cui si sommano 627mila nuove cittadinanze, e la pressione fiscale era inferiore di un punto e mezzo. “Dobbiamo imprimere una correzione di rotta sensibile. Se lo vogliamo fare seriamente dobbiamo fare tre cose: smettere di dare armi e miliardi all’Ucraina, smettere di accettare l’immigrazione clandestina e decreti flussi che hanno raddoppiato se non triplicato i volumi, e smettere di sostenere una Commissione europea che porta avanti una politica immigrazionista e un ambientalismo ideologico che ha desertificato il tessuto industriale e imprenditoriale italiano”.