AgenPress. “Beppe Grillo si riprenda il simbolo del Movimento 5 Stelle, lo riporti dentro i valori originari e lo doni ai giovani, perché sono l’unica parte della società che può davvero cambiare le cose. Sarebbe meglio anche se seppellisse per sempre quel simbolo, piuttosto che lasciarlo in vita svuotato di ogni valore. È meglio un vuoto totale che un finto pieno”.

Lo ha dichiarato Danilo Toninelli, già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ex senatore M5S, intervenendo oggi a “Italia no limits”, condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.

“Il contenzioso di Grillo non è per una carriera politica, ma per una questione di giustizia ed equità: il simbolo oggi è nelle mani di Conte, che lo ha stravolto svuotandolo dei valori che erano alla base del Movimento, dal limite dei due mandati alla democrazia diretta”, ha aggiunto Toninelli.