AgenPress. Un nuovo elemento entra nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno sequestrato nei giorni scorsi un hard disk che sarebbe riconducibile all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Il dispositivo sarebbe stato trovato in alcuni locali della provincia di Frosinone nella disponibilità di Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di Finanza che per anni ha curato la tutela personale di De Gennaro e che risulta coinvolto nell’inchiesta nissena.

Il sequestro potrebbe rappresentare un passaggio importante per gli investigatori, chiamati a ricostruire la provenienza dei materiali informatici e soprattutto il loro eventuale contenuto. Al momento, infatti, non è possibile stabilire quali documenti siano conservati nell’hard disk né se vi siano elementi utili a chiarire i fatti oggetto dell’indagine.

Il nome di Carnicelli compare tra quelli delle persone finite sotto la lente della Procura di Caltanissetta, che sta indagando sulle possibili responsabilità di appartenenti agli apparati istituzionali nella gestione delle prime indagini sulla strage del 19 luglio 1992, costata la vita a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta.

Secondo la ricostruzione accusatoria, dopo le perquisizioni del settembre 2023 nelle abitazioni dei familiari di Arnaldo La Barbera, ex capo della Squadra mobile di Palermo, sarebbero state messe in atto attività di spostamento e occultamento di documentazione cartacea e informatica. Tra i soggetti che avrebbero avuto un ruolo in queste operazioni figurano, secondo i magistrati, De Gennaro, Carnicelli e Donatella Peruzzi, storica collaboratrice dell’ex capo della Polizia.

Proprio la gestione degli archivi digitali rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’indagine. Dalle intercettazioni acquisite dagli investigatori emergerebbe che De Gennaro aveva parlato della consegna di due hard disk: uno affidato al figlio e un altro a Carnicelli. In una conversazione avrebbe inoltre spiegato di aver acquistato un computer appositamente per consultare uno dei dispositivi senza lasciare tracce sui propri apparecchi.

Il sequestro del supporto informatico nella disponibilità di Carnicelli assume particolare rilievo proprio alla luce di questi passaggi. Gli investigatori dovranno ora accertare se si tratti effettivamente del dispositivo di cui si parlava nelle conversazioni intercettate, ricostruirne la provenienza e verificare la natura dei file eventualmente conservati.

L’obiettivo è capire se il materiale possa contenere documenti, appunti, comunicazioni o archivi utili a ricostruire i rapporti tra gli ambienti investigativi dell’epoca e la gestione della vicenda di Salvatore Contorno, il collaboratore di giustizia il cui arresto nel 1989 rappresenta uno dei filoni centrali dell’attuale inchiesta.

Resta fondamentale, tuttavia, distinguere le ipotesi investigative dagli elementi che dovranno essere effettivamente dimostrati. Il ritrovamento di un hard disk non costituisce di per sé la prova di un depistaggio: sarà l’analisi tecnica del dispositivo a chiarire se al suo interno vi siano contenuti pertinenti alle contestazioni.

La vicenda si inserisce in un’indagine che continua a interrogare uno dei capitoli più controversi della storia italiana recente: quello delle responsabilità istituzionali, dei depistaggi e della scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, mai ritrovata.