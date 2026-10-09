Stati Uniti, Trump impone sanzioni alla Corte penale internazionale: scontro con gli alleati europei dopo il Nobel per la pace

Washington annuncia nuove misure contro la Corte penale internazionale poche ore dopo l’assegnazione del Premio Nobel per la pace a un’ex giudice dell’organismo. Marco Rubio: «Vieteremo ogni transazione con questa corte canaglia».

AgenPress. Nuovo fronte di tensione diplomatica tra gli Stati Uniti e l’Europa. L’amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro la Corte penale internazionale (CPI), intensificando lo scontro con un organismo giudiziario internazionale e alimentando le preoccupazioni tra gli alleati europei di Washington.

L’annuncio è arrivato oggi, poche ore dopo la notizia del conferimento del Premio Nobel per la pace a un’ex giudice della Corte. Una coincidenza temporale che conferisce alla vicenda un forte valore simbolico, in un momento in cui il ruolo della giustizia internazionale è al centro di profonde divisioni politiche.

A illustrare la posizione dell’amministrazione statunitense è stato il segretario di Stato Marco Rubio, che ha difeso la decisione richiamando la necessità di impedire alla Corte di esercitare la propria autorità nei confronti dei cittadini americani.

«Il presidente Trump non permetterà mai alla Corte penale internazionale di perseguire cittadini americani», ha dichiarato Rubio prima dell’annuncio ufficiale delle misure.

Il capo della diplomazia statunitense ha poi annunciato una linea particolarmente dura nei confronti dell’istituzione: «Ecco perché oggi gli Stati Uniti sanzionano la Corte penale internazionale. Vieteremo ogni transazione con questa corte canaglia, tagliandone le risorse e paralizzandone la capacità di operare».

Le dichiarazioni delineano l’intenzione di Washington di esercitare una forte pressione economica e operativa sulla Corte. Le modalità concrete di applicazione delle sanzioni e la loro portata effettiva saranno determinanti per comprenderne le conseguenze sull’attività dell’organismo.

Alla base dello scontro vi è il rapporto, da tempo controverso, tra gli Stati Uniti e la Corte penale internazionale, istituzione con sede all’Aia incaricata di perseguire individui accusati dei più gravi crimini internazionali, tra cui genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Gli Stati Uniti non sono parte dello Statuto di Roma, il trattato istitutivo della Corte, e contestano da tempo la possibilità che l’organismo eserciti la propria giurisdizione sui cittadini statunitensi senza il consenso di Washington.

Per l’amministrazione Trump, impedire procedimenti contro cittadini americani rappresenta una questione di sovranità nazionale. La posizione statunitense si contrappone però al principio secondo cui i crimini internazionali possono ricadere nella giurisdizione della Corte nelle circostanze previste dal diritto internazionale, anche quando sono coinvolti cittadini di Stati non aderenti allo Statuto.

Le sanzioni rischiano quindi di trasformare una disputa giuridica e politica in un confronto più ampio sulle competenze delle istituzioni internazionali e sui limiti dell’azione delle grandi potenze.

La decisione di Washington potrebbe aprire un nuovo capitolo di tensione con i governi europei, molti dei quali sostengono il sistema della giustizia penale internazionale e il ruolo della Corte dell’Aia.

Le misure statunitensi potrebbero avere conseguenze anche per organizzazioni, istituzioni e soggetti che intrattengono rapporti con la CPI, a seconda dell’ambito di applicazione dei provvedimenti. Le eventuali ricadute dipenderanno dai dettagli delle restrizioni e dalle successive decisioni dell’amministrazione.

Per gli alleati europei, la questione non riguarda soltanto i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti, ma anche la tutela dell’indipendenza degli organismi giudiziari internazionali. Un irrigidimento delle posizioni potrebbe complicare il coordinamento transatlantico sui principali dossier diplomatici e di sicurezza.

La tempistica dell’annuncio assume particolare rilievo perché coincide con il riconoscimento del Nobel per la pace a un’ex giudice della Corte penale internazionale. Il premio e le sanzioni appartengono a vicende distinte, ma la loro successione ravvicinata mette in evidenza il contrasto tra il riconoscimento del lavoro per la pace e la giustizia internazionale e la linea di Washington nei confronti dell’organismo.

La coincidenza potrebbe inoltre riaccendere il dibattito internazionale sul ruolo della CPI, sulla sua indipendenza e sulle tensioni tra sovranità nazionale e responsabilità per i crimini più gravi.

L’annuncio delle sanzioni rappresenta un nuovo passaggio nella politica dell’amministrazione Trump nei confronti delle istituzioni multilaterali. La portata effettiva delle misure dipenderà dalla loro attuazione, dalle eventuali risposte della Corte e dalle reazioni dei governi europei.

Resta da capire se le restrizioni riusciranno a limitare concretamente l’operatività dell’organismo oppure se finiranno per rafforzare le divisioni tra Washington e i Paesi che ne sostengono il mandato.

La questione centrale rimane quella del rapporto tra potere nazionale e giustizia internazionale: un confronto destinato a pesare sugli equilibri diplomatici e sul futuro della cooperazione multilaterale.