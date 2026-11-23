A Roma “I Figli della Frettolosa”, lo spettacolo di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. Il presidente Francesco Tagliente invita gli Insigniti e la cittadinanza a partecipare

AgenPress. Il teatro come occasione di riflessione civile e strumento per superare pregiudizi e barriere culturali. È questo il significato che la Fondazione Insigniti OMRI attribuisce allo spettacolo “I Figli della Frettolosa”, della Compagnia Berardi Casolari, in programma dal 3 al 6 dicembre allo Spazio Diamante – Sala Black, in via Prenestina 230/B a Roma.

Un’opera profonda, ironica e corale che affronta il tema della disabilità e invita il pubblico a interrogarsi sul significato autentico del vedere, riconoscere l’altro e accogliere le differenze.

Testo e regia sono di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, entrambi membri della Fondazione e insigniti nel 2026 del titolo di Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con onorificenza conferita motu proprio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il riconoscimento è stato attribuito con una motivazione che racchiude il senso del loro percorso artistico: «Per aver fatto dell’arte uno strumento per abbattere gli ostacoli della malattia e della disabilità».

Il loro spettacolo si inserisce pienamente in questa testimonianza. Attraverso il linguaggio teatrale affronta una questione che riguarda l’intera collettività: la capacità di guardare oltre le apparenze, riconoscere le potenzialità di ogni persona e costruire contesti nei quali le differenze non diventino motivo di esclusione.

La Fondazione Insigniti OMRI ha scelto di valorizzare questa iniziativa proprio per la coerenza tra il percorso umano e professionale dei due artisti e i valori di impegno civile e solidarietà che ispirano la propria attività.

«Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari rappresentano un esempio significativo di come il talento e la professionalità possano diventare strumenti di crescita civile e sociale. Il Presidente Mattarella ha riconosciuto il valore del loro impegno conferendo loro l’onorificenza di Ufficiali al Merito della Repubblica Italiana. Come Fondazione siamo orgogliosi di averli tra i nostri membri e di poter contribuire a dare visibilità a un’esperienza artistica che traduce quei valori in una concreta testimonianza. Invito tutti i nostri Insigniti, le istituzioni e i cittadini a partecipare: sostenere questo spettacolo significa anche sostenere una cultura capace di riconoscere e valorizzare ogni persona», dichiara Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI.

Le rappresentazioni sono in programma mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 e domenica 6 dicembre alle ore 17.00, presso lo Spazio Diamante, Sala Black, in via Prenestina 230/B a Roma.

Con questo invito, la Fondazione intende richiamare l’attenzione sul valore di un teatro che non si limita a intrattenere, ma contribuisce a far maturare coscienza civile e sensibilità sociale, riconoscendo nell’arte una risorsa preziosa per una comunità più inclusiva.