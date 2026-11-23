Sul palco della XXX edizione il presidente del Senato ha affrontato la questione delle sfide elettorali, della coalizione del centrodestra, il tema della giustizia e la nuova Vigilanza Rai

AgenPress. Le sfide politiche sia nazionali che territoriali, la tenuta della coalizione del centrodestra, il grande tema della giustizia e il suo rapporto con la politica e i media e la nuova Commissione di Vigilanza Rai con i nomi che saranno comunicati mercoledì. Diversi sono stati i temi affrontati dal presidente del Senato Ignazio La Russa alla XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline dal titolo “Milano-Lombardia-Italia: traiettorie democratiche”. Il primo affondo della seconda carica dello Stato è stato sulle amministrative milanesi, rispondendo al sindaco uscente Giuseppe Sala secondo il quale il centrodestra sarebbe rassegnato a perdere a Milano. “E se lo dice Sala che non sa ancora chi è quello che parlerà male di lui a sinistra nella campagna elettorale – ha risposto sarcastico La Russa -, perché mi sembra che lo sport preferito dei candidati ipotetici di sinistra è prendere le distanze da sala e quindi fa bene Sala a difendersi attaccando a destra ma parla a suocera perché nuora intenda o a nuora perché suocera intenda, si guardi bene da chi dopo averlo utilizzato lo sta scaricando in malo modo”.

Sui componenti della Vigilanza Rai “siamo già d’accordo con Fontana, l’ipotesi più concreta è che mi senta con lui e che mercoledì si possa procedere – ha spiegato La Russa -. Io sto aspettando, sperando in una resipiscenza da parte dei gruppi di opposizione che non hanno fornito i loro nomi come prassi ai presidenti di Camera e Senato. Venuta meno la prassi, noi non sceglieremo di fiore in fiore” ma “con una logica, scendendo da capogruppo, vicecapogruppo e via così. Faremo un ordine progressivo” ha concluso.

Dopo aver evidenziato le capacità della coalizione del centrodestra di trovare una sintesi pur nelle differenze – “la sintesi è il frutto di un colloquio all’interno delle colonne d’Ercole dei comuni valori del centrodestra. Dentro quelle colonne ci devono stare sensibilità diverse e contano tutte, altrimenti saremmo un partito unico” – La Russa è tornato sulla questione della data del voto: “È una domanda oggi prematura perché non sappiamo quello che succede in questi mesi, per esempio a livello internazionale. Come facciamo a decidere adesso con l’evoluzione del conflitto in Iran e Ucraina. Già questo è impossibile subito dirlo. Si possono fare delle previsioni. Giorgia Meloni deciderà non in base alla convenienza di Fratelli d’Italia o del centrodestra ma in base a quello che serve al sistema Italia e alla nazione”.

Un’altra grande questione affrontata la presidente del Senato è stata la giustizia, a cominciare dalla vicenda della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. “Ho grande stima di De Gennaro per come l’ho conosciuto ma non conosco le carte. La magistratura di Caltanissetta potrebbe avere degli elementi come no per indagare. Ma non possiamo dare addosso a De Gennaro così come alla procura di Caltanissetta aprioristicamente” ha evidenziato La Russa. “Quello che posso dire con certezza è che dobbiamo riflettere molto di più ed essere conseguenti sul dettato costituzionale, che obbliga a ritenere innocente qualsiasi persona abbia a che fare con l’autorità giudiziaria fino a una condanna definitiva. Lo dico a me stesso, lo dico a tutti. Si è purtroppo, specie da Mani Pulite in poi, ingenerato il convincimento che basti un avvio di un’azione penale per potere considerare colpevole chi è raggiunto da questa. Questo drammaticamente porta a conseguenze come quella di De Gennaro, qualunque sia la ragione di fragilità o di coraggio che hanno determinato la sua drammatica scelta”. L’ultima stoccata di La Russa è stata su uno dei casi mediatici più eclatanti, quello sull’omicidio di Chiara Poggi: “Mi sembra una follia questa roba di Garlasco – ha affermato -. A occhio dico che alla fine avremo due assoluzioni, cioè nessuno dei due sarà raggiunto da una prova piena. Uno ha comunque già pagato”.