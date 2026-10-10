UNICEF/terremoto a Panama: preoccupazioni per bambini e famiglie

AgenPress. L’UNICEF esprime la propria solidarietà ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie colpiti dal terremoto che ha ieri scosso la costa del Pacifico a Panama.

Un forte terremoto ha colpito ieri la costa meridionale del Pacifico di Panama alle 12:56 ora locale. È stato avvertito in gran parte del Paese, compresa Panama City e la vicina Costa Rica.

Le autorità nazionali stanno valutando l’impatto dell’evento ed è ancora troppo presto per determinare l’entità dei danni e le conseguenze per i bambini e le famiglie.

La preoccupazione principale dell’UNICEF riguarda i bambini e le famiglie che si trovano nei pressi dell’epicentro. I terremoti espongono i bambini al rischio di ferite e di separazione dalle loro famiglie e possono privarli di un riparo, di acqua potabile, di assistenza sanitaria o dell’accesso all’istruzione.

L’UNICEF è pronta a sostenere la risposta del Governo di Panama, se necessario. Esortiamo le famiglie che vivono a Panama e nei paesi limitrofi a seguire le istruzioni delle autorità locali.