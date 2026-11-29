AgenPress. “Tutte le guerre sono una sconfitta per l’umanità. A pagare il prezzo più alto sono sempre i popoli, soprattutto le popolazioni civili, che subiscono lutti, distruzioni, povertà e privazioni. È indispensabile che la diplomazia torni protagonista e che si lavori concretamente per fermare le ostilità”.

Lo dichiara il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, intervenendo sulla guerra russo-ucraina e sulle recenti tensioni che stanno interessando anche il Mediterraneo.

“Pur non condividendo la posizione della Federazione Russa, ritengo che l’Ucraina debba perseguire con determinazione la strada del negoziato e individuare la possibilità di un accordo con Mosca. La prosecuzione della guerra rischia di aggravare ulteriormente le condizioni di vita del popolo ucraino, già duramente provato da anni di combattimenti, distruzioni e difficoltà economiche. Non possiamo pensare che la soluzione sia continuare a combattere senza una concreta prospettiva di pace.

Le recenti dichiarazioni del presidente Zelensky ad Al Jazeera, con la disponibilità a un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte e all’avvio di negoziati diplomatici, rappresentano un’occasione che la comunità internazionale deve contribuire a valorizzare. Il compromesso non deve essere considerato una debolezza, ma uno strumento per salvare vite umane.

Particolarmente preoccupante è quanto accaduto a Bengasi, in Libia, dove il 22 novembre un’operazione militare ucraina ha colpito unità navali russe presenti nel porto. Kiev ha rivendicato l’operazione, mentre le autorità libiche hanno manifestato la propria contrarietà, richiamando per consultazioni il proprio ambasciatore in Ucraina. Secondo le autorità della Libia orientale, due militari libici sono morti in seguito alle ferite riportate nell’attacco.

Si tratta di un episodio che deve far riflettere. L’Ucraina non può ignorare le conseguenze che operazioni militari condotte in un’area strategica come il Mediterraneo possono determinare sulla sicurezza di Paesi terzi. Iniziative di questo genere rischiano di provocare un allargamento del conflitto e di coinvolgere nazioni che non sono parti della guerra.

Il Mediterraneo non deve diventare un nuovo teatro di confronto militare tra Russia e Ucraina. La sovranità della Libia e la sicurezza dei suoi cittadini devono essere rispettate.

L’Italia deve intervenire con determinazione e urgenza. Il Governo promuova un’iniziativa diplomatica, coinvolgendo le istituzioni europee, le autorità libiche e gli interlocutori internazionali, per favorire la de-escalation, impedire ulteriori incidenti e riaprire concretamente il percorso negoziale tra Mosca e Kiev.

I nuovi bombardamenti russi su Odessa e Zaporizhzhia, con ulteriori vittime e feriti, confermano la drammaticità di una situazione che non può essere considerata normale né inevitabile.

L’Italia, per la propria collocazione geografica, la propria storia diplomatica e il ruolo strategico nel Mediterraneo, ha il dovere di contribuire alla costruzione di una soluzione politica.

Non si tratta di giustificare le ragioni di una parte o dell’altra, ma di difendere il diritto dei popoli alla pace, alla sicurezza e a un futuro libero dalla guerra.

La diplomazia deve prevalere sulle armi. Fermare la guerra in Ucraina e impedire che il conflitto si estenda al Mediterraneo è una priorità che non può più essere rinviata”, conclude il senatore Scilipoti Isgrò – Presidente Nazionale di UC e Vicepresidente Nazionale della DC.