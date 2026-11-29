AgenPress. In Nigeria lo sfruttamento delle miniere legali e illegali alimenta la povertà, l’uso di droghe e il lavoro minorile. Si tratta di un intreccio che negli ultimi anni è andato peggiorando con la diffusione delle miniere illegali e la partecipazione di aziende straniere nel settore dell’estrazione di minerali come oro, litio, stagno e piombo.

La situazione comunità locali che si trovano attorno alle miniere, siano esse legali o illegali, diventa sempre più critica. In svariati casi sono stati registrati danni ambientali come riduzione dei terreni coltivabili e inquinamento delle falde acquifere.

La presenza di miniere alimenta un circolo vizioso che parte con la povertà. Gli effetti dell’estrazione mineraria riducono le possibilità agricola e di allevamento e spingono interi nuclei familiari a lavorare per le miniere, che si impongono come unica fonte sicura di guadagno.

Tutti vengono coinvolti nelle fasi estrattive, compresi i minori. Questi in particolare sono spinti a lasciare la scuola fin dai primi anni delle elementari per poter lavorare in miniera, effettuando diverse mansioni. Il loro ruolo all’interno delle famiglie non è secondario perché riescono a portare a casa i soldi necessari a sopravvivere, tanto che in alcuni casi, per via dei guadagni che portano alla famiglia, si dicono più disposti a lavorare in miniera che a stare sui banchi di scuola.

In alcuni casi, per mantenere i ritmi lavorativi, i minatori anche in età adolescenziale assumono droghe. Tra queste ci sono cannabis e oppioidi sintetici, spesso consumati mischiandoli a drink energetici. Come riporta il giornale nigeriano, in alcune località il mercato della droga si presenta come attività totalmente consentita, equiparabile a quella dei venditori di tè. Sia ragazzi che ragazze consumano droghe per poter lavorare. E le ragazze diventano in misura crescente anche vittime di violenze sessuali.

Donne e ragazze sono spinte a prostituirsi per ottenere accesso a punti delle miniere dove è più facile trovare quantità maggiori dei minerali estratti, e si riesce a guadagnare. Lo sfruttamento sessuale d’igiene un’altra conseguenza della miseria e dei sistema violento generato intorno alle attività estrattive.

La moltiplicazione delle delle miniere, soprattutto illegali, ha dei risvolti anche sulla sicurezza dei territori. Il fatto di rappresentare una fonte di finanziamento veloce spinge gruppi armati, siano essi semplici bande criminali o gruppi di miliziani, a prendere il controllo delle miniere. Ciò si traduce in una maggiore insicurezza per la popolazione locale e una diminuzione della presenza dello Stato centrale in quelle zone. In alcuni casi le autorità statali hanno cercato di far sentire la loro presenza attuando delle misure che vietano le miniere illegali. Misure che però non riescono a scalfire la portata del fenomeno, proprio a causa del circolo vizioso che parte dalla povertà e alimenta prostituzione, consumo di droghe e danni di natura ambientale.

Lo sfruttamento ambientale derivante dalle miniere non colpisce solamente l’agricoltura, ma anche i centri abitati. In molti casi sono stati registrati casi in cui l’erosione del suolo legata allo sviluppo non controllato delle attività estrattive ha provocato smottamenti e crolli in villaggi e aree abitate.