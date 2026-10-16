“No Meloni Day”, studenti in piazza in tutta Italia: tensioni a Roma e Torino

Cortei e proteste contro il governo in diverse città italiane. Nella capitale, secondo gli organizzatori, sarebbero scesi in strada 20mila studenti. In via Marmorata alcuni incappucciati hanno lanciato bombe carta e petardi, utilizzando i cassonetti per bloccare la strada. A Torino imbrattate le fotografie dei politici e lancio di uova contro le forze dell’ordine

AgenPress. Studenti in piazza in tutta Italia per il “No Meloni Day”, la mobilitazione che ha portato migliaia di giovani a manifestare contro il governo e le sue politiche. I cortei hanno attraversato diverse città, dando voce al dissenso degli studenti e trasformando le strade in luoghi di protesta. A Roma, dove i liceali dichiarano una partecipazione di circa 20mila persone, la manifestazione è stata segnata anche da momenti di tensione.

Nella capitale, il corteo ha attraversato diverse zone della città. Lungo il percorso, all’altezza di via Marmorata, alcuni manifestanti incappucciati hanno lanciato bombe carta e petardi. Sono stati inoltre fatti rotolare cassonetti al centro della carreggiata, con l’obiettivo di bloccare la strada e ostacolare il passaggio.

La situazione ha assunto toni particolarmente accesi anche sul piano simbolico. Durante la protesta sono state bruciate bandiere degli Stati Uniti e di Israele, gesti che hanno accompagnato le contestazioni e che richiamano temi di politica internazionale al centro di parte della mobilitazione.

Il “No Meloni Day” si è svolto con cortei e iniziative in diverse città italiane. Gli studenti hanno portato in piazza il proprio dissenso nei confronti dell’esecutivo, dando vita a una giornata di mobilitazione caratterizzata da slogan, striscioni e azioni dimostrative.

La partecipazione nella capitale, secondo quanto riferito dagli stessi liceali, avrebbe raggiunto quota 20mila persone. Si tratta di una stima attribuita agli organizzatori della manifestazione, mentre per un bilancio complessivo della giornata sarà necessario fare riferimento ai dati ufficiali disponibili.

Momenti di tensione si sono registrati anche a Torino. Durante le iniziative di protesta, sono state imbrattate le fotografie di alcuni esponenti politici e sono state lanciate uova contro la polizia.

Gli episodi hanno accompagnato una mobilitazione che, pur muovendosi nel quadro della contestazione politica e studentesca, è stata segnata in alcuni momenti da azioni che hanno aumentato la tensione nelle strade.

Il “No Meloni Day” si inserisce nel più ampio quadro delle manifestazioni studentesche contro le scelte del governo. La presenza dei giovani nelle piazze ha riportato al centro del dibattito il rapporto tra istituzioni, scuola e nuove generazioni, insieme alle rivendicazioni politiche che hanno animato i cortei.

Gli episodi avvenuti a Roma e Torino rappresentano gli aspetti più critici della giornata, durante la quale alla partecipazione degli studenti si sono affiancati momenti di tensione e azioni controverse. Per ricostruire nel dettaglio lo svolgimento delle manifestazioni, resta importante distinguere le stime diffuse dai promotori dai dati ufficiali e verificare eventuali ulteriori informazioni delle autorità sugli incidenti segnalati.