USA. Tragedia in una scuola elementare dell’Oregon. 16enne uccide tre bambini e un insegnante, poi viene ucciso da un passante

La sparatoria alla Silver Rail Elementary School di Bend, in Oregon. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Il giovane avrebbe fatto irruzione nell’edificio sparando contro le porte chiuse. Ancora sconosciuti i motivi dell’attacco

AgenPress. Una tragedia ha sconvolto la comunità di Bend, nello Stato americano dell’Oregon, dove un ragazzo di 16 anni ha aperto il fuoco all’interno di una scuola elementare, uccidendo tre bambini e un insegnante. Il bilancio comprende anche due feriti, un alunno di sette anni e un altro docente, entrambi ricoverati in condizioni critiche. Il giovane responsabile della sparatoria è stato ucciso da un membro della comunità intervenuto durante l’attacco.

La strage si è consumata giovedì 15 ottobre alla Silver Rail Elementary School, istituto frequentato da centinaia di bambini. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, le vittime più giovani avevano cinque, otto e undici anni. Le loro identità non sono state rese pubbliche.

La sequenza degli eventi è iniziata poco prima delle 13.00 quando la polizia ha ricevuto una prima segnalazione da una persona che si trovava in automobile nei pressi dell’edificio scolastico. Il testimone avrebbe riferito di essere stato preso di mira da un uomo armato di un fucile.

Poco dopo sono arrivate numerose chiamate ai servizi di emergenza: qualcuno era entrato nella scuola e aveva cominciato a sparare. Stando alla ricostruzione preliminare fornita dal capo della polizia di Bend, Mike Krantz, il sedicenne sarebbe riuscito a entrare nell’edificio sparando contro alcune porte chiuse.

La scuola è stata immediatamente messa in sicurezza, mentre le forze dell’ordine si dirigevano sul posto. Gli agenti sono arrivati pochi minuti dopo le prime segnalazioni e hanno trovato il presunto aggressore già morto.

A fermare il ragazzo sarebbe stato un membro della comunità che lo aveva visto entrare nell’edificio e aveva deciso di seguirlo, affrontandolo all’interno della scuola. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo ha sparato al sedicenne, uccidendolo.

Le autorità non hanno reso pubblica l’identità della persona intervenuta né hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze dello scontro. La governatrice dell’Oregon, Tina Kotek, ha espresso la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e ha ringraziato chi è intervenuto per impedire che il bilancio potesse diventare ancora più grave.

Resta da chiarire che cosa abbia spinto il ragazzo a compiere l’attacco. Gli investigatori non hanno ancora stabilito se avesse legami con la scuola o conoscesse qualcuno tra gli studenti e il personale.

Dopo la sparatoria, gli alunni e il personale scolastico sono stati evacuati e accompagnati in un luogo predisposto per consentire il ricongiungimento con i familiari. Genitori e parenti si sono radunati in attesa di riabbracciare i bambini, in un clima di paura e profondo dolore.

Il distretto scolastico di Bend-La Pine ha annunciato la sospensione delle lezioni e delle attività per venerdì 16 ottobre. Le autorità locali stanno inoltre predisponendo forme di sostegno psicologico per gli studenti, le famiglie e il personale colpiti dalla tragedia.

«Siamo sconvolti e con il cuore spezzato», ha dichiarato il sovrintendente scolastico Steven Cook, sottolineando che le priorità immediate sono l’assistenza agli studenti e ai dipendenti e la collaborazione con gli investigatori.