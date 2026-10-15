Entra nel vivo la rottamazione-quinquies. Rottamazione di bolli e multe: domande dal 16 ottobr

Online il prospetto dei debiti rottamabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entra nel vivo la rottamazione-quinquies, che interessa cartelle relative a tasse, imposte e sanzioni amministrative affidate alla riscossione dagli enti locali

AgenPress. Prende il via una nuova fase per i contribuenti interessati alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Dal 16 ottobre sarà possibile avviare le procedure previste per la definizione agevolata dei debiti rientranti nella cosiddetta rottamazione-quinquies, la misura che punta a offrire una possibilità di regolarizzazione a chi ha accumulato pendenze con il Fisco e con gli enti territoriali.

Tra le posizioni che potrebbero essere interessate figurano quelle relative al bollo auto, alle multe stradali e ad altri tributi locali, purché siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa e i debiti siano stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il primo passo per i contribuenti è verificare la propria posizione debitoria. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile il prospetto informativo, uno strumento utile per individuare le cartelle e gli importi che possono rientrare nella definizione agevolata.

Consultare il documento consente di avere un quadro delle somme richieste e di verificare quali carichi risultino potenzialmente ammessi alla procedura. È un passaggio importante prima di presentare la domanda, perché non tutte le cartelle possono necessariamente beneficiare delle agevolazioni.

Per effettuare il controllo è opportuno accedere ai servizi online dell’Agenzia e seguire le istruzioni dedicate alla rottamazione-quinquies.

L’attenzione si concentra soprattutto sulle pendenze legate ai tributi e alle sanzioni degli enti locali. Tra queste possono figurare il bollo auto e le multe stradali, insieme ad altri debiti relativi a tasse e imposte comunali o regionali.

L’accesso alla rottamazione, tuttavia, dipende dalla natura del credito, dal soggetto che lo ha riscosso e dalle condizioni previste dalla legge. Per questo motivo è necessario verificare la singola posizione, senza dare per scontato che ogni multa o tassa non pagata sia automaticamente inclusa.

Un aspetto fondamentale riguarda inoltre l’affidamento del debito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: le somme gestite direttamente dal Comune o da altri enti attraverso canali differenti potrebbero seguire regole diverse.

La definizione agevolata consente, nei casi previsti, di regolarizzare i debiti attraverso condizioni di pagamento più favorevoli rispetto alla riscossione ordinaria. Le modalità concrete, le componenti del debito che possono essere ridotte e le eventuali rateizzazioni dipendono dalle disposizioni applicabili alla misura.

Prima di aderire, è quindi consigliabile controllare attentamente il prospetto informativo e consultare le istruzioni ufficiali per conoscere i carichi ammessi, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda.

Chi ritiene di avere cartelle relative a bolli, multe o altri tributi locali dovrebbe innanzitutto accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consultare il prospetto dei debiti e verificare quali posizioni siano effettivamente definibili.

Successivamente sarà necessario seguire la procedura telematica prevista e rispettare le scadenze ufficiali. La verifica preventiva è essenziale per evitare errori e comprendere con precisione quali vantaggi siano applicabili alla propria situazione.

La rottamazione-quinquies rappresenta dunque un’opportunità da valutare con attenzione per chi ha debiti con il Fisco o con gli enti locali. Per conoscere i dettagli aggiornati e le condizioni di adesione, il riferimento resta il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.