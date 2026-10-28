Elezioni in Israele, Likud di Netanyahu in testa con il 23,36% dei voti scrutinati

AgenPress. Il Likud, il partito guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, è in testa nelle operazioni di scrutinio per il rinnovo della 26ª Knesset, il Parlamento israeliano. Secondo i dati diffusi dal Comitato centrale per le elezioni, quando sono stati scrutinati 3.024 seggi elettorali sugli oltre 12 mila complessivi, la formazione di Netanyahu ha ottenuto 282.772 voti, pari al 23,36%.

Al secondo posto si colloca Yashar, il partito guidato da Gadi Eisenkot, che ha raccolto 190.524 voti, equivalenti al 15,74% del totale scrutinato. Il risultato conferma il peso della formazione nella competizione elettorale, con un distacco significativo dal Likud, che mantiene per il momento la prima posizione.

In terza posizione figura Insieme, guidato da Naftali Bennett, con 103.220 voti, pari all’8,53%. Il partito si inserisce così tra le principali forze emerse dalle prime fasi dello scrutinio.

I dati restano tuttavia parziali: con 3.024 seggi scrutinati su oltre 12 mila, il conteggio è ancora in corso e il quadro elettorale potrebbe cambiare con l’arrivo dei risultati provenienti dalle altre sezioni.

L’attenzione resta quindi concentrata sull’evoluzione dello scrutinio e sulla distribuzione dei consensi tra le principali forze politiche, elementi decisivi per delineare i futuri equilibri parlamentari in Israele.