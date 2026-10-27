Matteo Salvini: “Superamento della legge Fornero, pensione a 64 anni”

Il vicepremier Matteo Salvini rilancia il tema della riforma delle pensioni e punta a superare la legge Fornero. Intanto prosegue il lavoro del governo sulla manovra economica, con l’obiettivo di arrivare al varo già domani

AgenPress. Il superamento della legge Fornero torna al centro del dibattito politico. Matteo Salvini si dice fiducioso sulla possibilità di intervenire sull’attuale sistema previdenziale, indicando nella pensione a 64 anni uno dei temi su cui concentrare l’attenzione.

Il vicepremier e leader della Lega ribadisce così la volontà di modificare le regole che disciplinano l’uscita dal mondo del lavoro, una questione che da tempo rappresenta uno dei punti qualificanti dell’agenda politica del Carroccio. L’obiettivo è individuare soluzioni che consentano ai lavoratori di andare in pensione prima rispetto ai requisiti previsti dal sistema attuale, compatibilmente con le risorse disponibili.

La possibilità di accedere alla pensione a 64 anni rappresenta un tema centrale nel confronto sulle future misure previdenziali. L’eventuale revisione delle regole dovrà tuttavia fare i conti con la sostenibilità finanziaria e con gli equilibri dei conti pubblici.

Per la Lega, il superamento della legge Fornero resta una priorità politica. La sfida sarà trasformare gli impegni in interventi concreti, definendo modalità di accesso, requisiti e coperture economiche.

Al momento, le dichiarazioni di Salvini esprimono fiducia sulla possibilità di raggiungere l’obiettivo, ma per conoscere nel dettaglio le misure effettivamente previste sarà necessario attendere i provvedimenti ufficiali del governo.

Parallelamente al capitolo previdenziale, il governo è impegnato nella definizione della manovra economica. «Stiamo lavorando per il varo della manovra domani», è il messaggio che accompagna le attività dell’esecutivo nelle ore decisive per la messa a punto del provvedimento.

Il lavoro riguarda la definizione degli interventi e la ricerca di un equilibrio tra le priorità politiche, le esigenze delle famiglie e delle imprese e i vincoli di bilancio.

La manovra sarà determinante anche per comprendere quali margini ci saranno per intervenire sul sistema pensionistico. Le misure previdenziali, infatti, richiedono valutazioni sulle risorse necessarie e sugli effetti che potrebbero produrre nel medio e lungo periodo.

Il possibile accesso alla pensione a 64 anni resta quindi uno dei temi da seguire nel confronto politico ed economico. Da una parte, c’è la richiesta di maggiore flessibilità in uscita dal lavoro; dall’altra, la necessità di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.

Le prossime decisioni del governo chiariranno se e in quale misura le intenzioni annunciate da Salvini potranno tradursi in novità concrete per i lavoratori.

Per ora, il messaggio del vicepremier è improntato alla fiducia: superare la legge Fornero resta un obiettivo dichiarato, mentre l’attenzione immediata dell’esecutivo è rivolta al varo della manovra economica.