Ryanair ed Erasmus Student Network rinnovano la partnership per l’anno accademico 2026-2027

AgenPress. Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Europa, ha annunciato oggi (venerdì 30 ottobre) il rinnovo della sua partnership esclusiva con Erasmus Student Network (ESN) per l’anno accademico 2026/2027, segnando il decimo anno consecutivo di collaborazione tra le due organizzazioni.

La partnership continuerà a sostenere gli studenti Erasmus che viaggiano in Europa, offrendo ai membri ESN vantaggi esclusivi, tra cui uno sconto del 15% su quattro voli one way prenotati attraverso la piattaforma ESN dedicata sul sito web di Ryanair.

Negli ultimi dieci anni, Ryanair ed ESN hanno collaborato per rendere le opportunità di studio internazionali più accessibili agli studenti. Grazie all’ampia rete europea di Ryanair, gli studenti Erasmus possono viaggiare tra il proprio Paese d’origine e quello dell’università ospitante a un costo inferiore, scoprendo nuove destinazioni e culture durante la loro esperienza di scambio.

L’annuncio arriva mentre la domanda di viaggi Erasmus continua a crescere rapidamente, con Ryanair che ha trasportato oltre 1 milione di studenti Erasmus dall’avvio della partnership con ESN. Spagna e Italia continuano a essere le destinazioni Erasmus più popolari, rappresentando quasi il 40% di tutte le registrazioni ESN. Ryanair ha inoltre registrato una forte crescita delle prenotazioni Erasmus in Irlanda (+32%) e Polonia (+20%), che hanno segnato gli aumenti più elevati, evidenziando la continua espansione della mobilità studentesca in Europa.

Con oltre 235 destinazioni in tutta Europa, Ryanair continua a svolgere un ruolo chiave nell’offrire agli studenti collegamenti alle principali università, alle opportunità internazionali e alle esperienze culturali durante tutto l’anno accademico.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato:

“In Ryanair comprendiamo che viaggiare a tariffe basse è essenziale per chi studia all’estero. Per questo siamo lieti di rinnovare la nostra partnership esclusiva con Erasmus Student Network per il decimo anno consecutivo, continuando a sostenere gli studenti in tutta Europa mentre intraprendono una delle esperienze più entusiasmanti e trasformative della loro vita.

Negli ultimi dieci anni abbiamo trasportato oltre 1 milione di studenti Erasmus in tutta Europa e i numeri continuano a crescere, con un aumento del 5% degli studenti Erasmus che hanno viaggiato con noi lo scorso anno.

Non vediamo l’ora di proseguire la nostra partnership di lunga data con ESN, rendendo accessibile la mobilità studentesca.”

Maja Gozdowska, Treasurer di ESN International, ha dichiarato:

“Erasmus Student Network è lieta di annunciare il rinnovo della sua partnership con Ryanair per il decimo anno consecutivo. Nel corso di questa collaborazione di lunga data, abbiamo raggiunto diversi traguardi significativi, tra cui oltre 1 milione di prenotazioni. Ogni anno, Ryanair sostiene gli studenti che viaggiano da e verso le loro destinazioni di mobilità, contribuendo a facilitare lo scambio interculturale e a promuovere lo sviluppo delle abilità e delle competenze dei giovani. Non vediamo l’ora di consolidare questo successo, raggiungere nuovi traguardi e celebrare un decennio di partnership di successo con Ryanair.”