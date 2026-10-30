Parlamento, ecco i politici più ricchi: Di Giuseppe, Bongiorno e Tremonti sul podio. Nordio dichiara 260mila euro, Schlein meno di 100mila

Pubblicate online le dichiarazioni dei redditi di deputati e senatori relative al 2025. Il primato provvisorio spetta al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, con oltre 3,5 milioni di euro, seguito dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno e dall’ex ministro Giulio Tremonti. Tra i componenti del governo spicca Carlo Nordio, mentre Elly Schlein dichiara 98.471 euro

AgenPress. Chi sono i parlamentari più ricchi d’Italia? La risposta arriva dalle dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione patrimoniale che deputati e senatori stanno depositando e rendendo pubblica sui siti ufficiali di Camera e Senato. I primi numeri relativi all’anno fiscale 2025 delineano una classifica con differenze decisamente significative tra i rappresentanti delle istituzioni.

A conquistare il primato, almeno tra coloro che hanno già presentato la documentazione, è Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia, che dichiara oltre 3,5 milioni di euro. Alle sue spalle figurano la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, con circa 2,6 milioni, e Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e attuale deputato di FdI, con poco meno di 2 milioni di euro.

I dati sono ancora parziali: circa la metà dei parlamentari ha già provveduto a depositare la documentazione, per cui la graduatoria potrebbe cambiare con la pubblicazione delle dichiarazioni mancanti.

Il nome che spicca maggiormente è quello di Andrea Di Giuseppe, imprenditore romano e deputato di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione Estero, America Settentrionale e Centrale.

La sua dichiarazione relativa al 2025 supera i 3,5 milioni di euro, con un reddito complessivo di 3.546.872 euro. Si tratta di una cifra quasi doppia rispetto a quella dichiarata l’anno precedente.

Di Giuseppe vive da tempo a Miami, negli Stati Uniti, dove svolge la propria attività imprenditoriale. Nella documentazione fiscale risultano 93.437 euro dichiarati in Italia, mentre la parte restante del reddito è riferita agli Stati Uniti. L’imposta netta indicata supera 1,2 milioni di euro.

Un patrimonio reddituale che lo colloca nettamente al primo posto tra i parlamentari che hanno già reso pubblici i propri dati.

Al secondo posto si trova Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, avvocata e presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Il suo reddito dichiarato si attesta intorno ai 2,6 milioni di euro, confermandola tra le parlamentari economicamente più facoltose.

Sul terzo gradino del podio troviamo Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia nei governi Berlusconi e attuale esponente di Fratelli d’Italia. Per lui il reddito dichiarato è di 1.991.693 euro, praticamente 2 milioni.

La presenza di due professionisti di lunga esperienza, entrambi provenienti dal mondo delle professioni e delle attività economiche, conferma come tra i parlamentari con i redditi più elevati figurino anche personalità che hanno costruito la propria carriera al di fuori della politica.

Interessanti anche i numeri che riguardano i componenti del governo che hanno già depositato la propria dichiarazione.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio dichiara 260.758 euro, collocandosi tra i membri dell’esecutivo con i redditi più elevati.

Segue il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con 186.591 euro, mentre il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dichiara 158.907 euro.

Tra gli altri componenti del governo figurano:

Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo: 125.952 euro;

Andrea Abodi, ministro dello Sport: 103.021 euro;

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia: 99.623 euro;

Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento: 100.733 euro;

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali: 98.472 euro;

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione: 96.246 euro.

Non tutte le dichiarazioni dell’esecutivo risultano ancora disponibili. Tra quelle mancanti figurano, al momento della pubblicazione dei dati, quelle della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini.

Dall’altra parte dello schieramento politico, l’attenzione si concentra sui redditi dei principali esponenti dell’opposizione.

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein dichiara 98.471 euro, rimanendo sotto la soglia dei 100mila euro.

Una cifra leggermente inferiore a quella del segretario di Sinistra Italiana e co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni, che dichiara 100.479 euro.

Tra gli altri esponenti dell’opposizione già presenti nelle dichiarazioni pubblicate figurano Carlo Calenda, con 114.707 euro, e Bruno Tabacci, con 130.617 euro.

Non risultano ancora disponibili tutte le documentazioni di alcuni importanti leader politici, tra cui Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Angelo Bonelli.

La pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali rappresenta un appuntamento annuale che permette ai cittadini di conoscere meglio la situazione economica dei propri rappresentanti istituzionali.

I dati sono consultabili attraverso i portali ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dove vengono progressivamente caricate le dichiarazioni relative ai redditi, agli immobili e alle eventuali partecipazioni societarie.

È importante ricordare che il reddito dichiarato non coincide necessariamente con il patrimonio complessivo di una persona: si tratta di grandezze differenti, che non devono essere confuse.

La classifica, inoltre, è ancora provvisoria e potrà subire modifiche quando tutti i parlamentari avranno completato il deposito della documentazione.

Per ora, però, il primato è chiaro: Andrea Di Giuseppe guida la graduatoria con oltre 3,5 milioni di euro, davanti a Giulia Bongiorno e Giulio Tremonti. Una fotografia economica del Parlamento che, anche quest’anno, mette in evidenza distanze notevoli tra i redditi dei rappresentanti politici italiani.