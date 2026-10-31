Khamenei sfida gli Stati Uniti: “Risponderemo a ogni minaccia, senza restrizioni geografiche”. Teheran prepara la controffensiva

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei lancia un durissimo avvertimento a Washington e Tel Aviv: qualsiasi nuovo attacco contro la Repubblica islamica riceverà una risposta immediata e senza limiti territoriali. Nel mirino anche le infrastrutture e gli interessi americani e israeliani. La dichiarazione arriva mentre cresce il rischio di una nuova offensiva statunitense contro l’Iran

AgenPress. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a livelli estremamente pericolosi. La Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha lanciato un nuovo e durissimo avvertimento a Washington, dichiarando che Teheran risponderà a qualsiasi minaccia nemica con un’azione immediata, incisiva e «senza restrizioni geografiche».

Un messaggio che segna un ulteriore irrigidimento della posizione iraniana e che arriva in una fase particolarmente delicata del confronto con l’amministrazione di Donald Trump. La possibilità che gli Stati Uniti riprendano le operazioni militari contro obiettivi iraniani è tornata concretamente al centro delle preoccupazioni internazionali.

Le dichiarazioni di Khamenei sono state diffuse il 31 ottobre attraverso il suo sito ufficiale, dopo un incontro con i principali vertici delle Forze armate iraniane.

Nel corso dell’incontro con gli alti comandanti militari, Khamenei ha impartito disposizioni per garantire una risposta immediata ed efficace a qualsiasi nuova minaccia contro la Repubblica islamica.

La formula utilizzata dalla Guida Suprema è particolarmente significativa: la risposta iraniana non dovrà essere limitata da vincoli geografici.

Khamenei ha inoltre chiesto di aggiornare l’elenco degli obiettivi potenzialmente interessati da un’eventuale rappresaglia, includendo tutte le risorse e le infrastrutture americane e israeliane, materiali e immateriali, che si trovino alla portata delle capacità iraniane.

«Tutte le risorse, materiali e immateriali, del nemico americano-sionista devono essere messe nel mirino», ha affermato la Guida Suprema.

Non si tratta soltanto di una dichiarazione propagandistica: il messaggio indica la volontà di Teheran di non circoscrivere un eventuale confronto a una risposta militare limitata o simbolica.

Un altro passaggio importante riguarda le condizioni per la conclusione di un eventuale nuovo conflitto.

Khamenei ha dichiarato che, qualora i nemici dovessero riprendere attacchi militari o terroristici contro l’Iran, saranno le Forze armate e il popolo iraniano a stabilire tempi e condizioni della loro conclusione.

È un’affermazione che rappresenta una sfida diretta alla strategia americana. Washington, infatti, punta a mantenere l’iniziativa militare e diplomatica, imponendo a Teheran condizioni precise sul programma nucleare e sulla sicurezza regionale.

La leadership iraniana vuole invece dimostrare di poter sostenere un confronto prolungato e di avere la capacità di estenderne le conseguenze anche al di fuori dei propri confini.

Durante l’incontro, Khamenei ha anche invocato l’unità tra i gruppi appartenenti al cosiddetto «fronte della resistenza», l’insieme delle formazioni alleate dell’Iran in Medio Oriente.

Le parole della Guida Suprema arrivano mentre a Washington si discute della possibilità di riprendere gli attacchi contro l’Iran.

Secondo quanto riferito dall’Associated Press il 29 ottobre, funzionari statunitensi avrebbero invitato diversi Paesi mediorientali e alleati regionali a prepararsi a una possibile nuova offensiva americana dopo le elezioni di medio termine del 3 novembre.

Le stesse autorità sarebbero state avvertite della possibilità di rappresaglie iraniane contro infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici.

Il presidente Donald Trump non avrebbe ancora assunto una decisione definitiva, ma ha ripetutamente lasciato intendere che nuove operazioni militari potrebbero essere prese in considerazione.

La prospettiva di un nuovo intervento americano preoccupa soprattutto i Paesi del Golfo, che rischierebbero di trovarsi direttamente coinvolti in una nuova escalation.

Il riferimento di Khamenei al fronte della resistenza è uno degli elementi più importanti della dichiarazione.

L’Iran mantiene rapporti con diverse organizzazioni armate e formazioni politiche e militari della regione, tra cui Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e gruppi armati attivi in Iraq.

Un eventuale allargamento del conflitto potrebbe quindi coinvolgere diversi scenari contemporaneamente, aumentando la pressione sulle installazioni militari statunitensi e sugli interessi israeliani.

Il rischio riguarda anche la sicurezza delle rotte commerciali e delle infrastrutture energetiche. Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota fondamentale del commercio mondiale di petrolio, rappresenta uno dei punti più delicati dell’intera crisi.

Un’ulteriore destabilizzazione dell’area potrebbe provocare conseguenze immediate sui mercati energetici, sui trasporti marittimi e sull’economia internazionale.

Nonostante il linguaggio particolarmente aggressivo, la dichiarazione iraniana non equivale all’annuncio di un nuovo attacco imminente. Si tratta di un avvertimento condizionato alla possibilità che Stati Uniti o Israele riprendano le operazioni militari.

Resta tuttavia evidente che lo spazio per una soluzione diplomatica appare estremamente ridotto. Il programma nucleare iraniano, le condizioni imposte da Washington, le sanzioni economiche e il controllo delle rotte strategiche continuano a rappresentare ostacoli difficili da superare.

Teheran vuole dimostrare di non essere disposta ad accettare nuove offensive senza reagire. Washington, dal canto suo, continua a considerare il programma nucleare iraniano una minaccia che non può essere lasciata senza una soluzione definitiva.

Il messaggio di Mojtaba Khamenei rappresenta dunque un segnale di forte deterrenza, ma anche un avvertimento che non può essere sottovalutato.

La formula «senza restrizioni geografiche» lascia volutamente aperto il perimetro di un’eventuale rappresaglia e aumenta l’incertezza sulle conseguenze di un nuovo attacco americano.

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi, soprattutto dopo il voto americano del 3 novembre. Se Trump dovesse autorizzare una nuova offensiva, la risposta iraniana potrebbe coinvolgere un’area molto più ampia del territorio nazionale.

La posta in gioco non riguarda più soltanto il confronto tra Washington e Teheran, ma la stabilità dell’intero Medio Oriente e la sicurezza dell’economia mondiale. Una nuova guerra potrebbe infatti trasformare una crisi già gravissima in un conflitto regionale dalle conseguenze difficilmente prevedibili.