Lory Del Santo: “Donald Trump, mi diede il suo numero ma l’ho buttato. Per venti minuti facemmo finta di essere sposati”

AgenPress. Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Radio2 nel corso del programma “Radio2 Red Carpet”, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30, condotto da Andrea Delogu e ‘I Lunatici’, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

La Del Santo ha parlato di Trump: “Per finta siamo sposati per venti minuti, gli operai in casa pensavano fosse mio marito, gli operai gli chiedevano quali lavori ci fossero da fare in casa. E’ molto simpatico, ha sempre la battuta pronta, gli piacciono i complimenti, è uno positivo, se c’è un ostacolo cerca di saltarlo, ha sempre un piano b. Negli anni non ci siamo più sentiti per colpa mia, mi ha dato il numero ma io l’ho buttato. L’ho ghostato. All’epoca ogni minuto incontravo qualcuno di famoso e di importante, non mi facevo problemi”

“Se Trump perde non gliene può fregare di meno, per due anni rimane sul cavallo e fa i suoi giochi in ogni caso, nessuno lo toglie dalla sua posizione. Sa che sono i suoi ultimi due anni, non credo si preoccuperà, anche se è uno che ama vincere, non ne fa una questione di denaro”.