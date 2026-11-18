AgenPress. «L’apertura del fascicolo della Procura di Roma sulla possibile violazione della legge Scelba da parte di Futuro Nazionale riguarda questioni che avevamo denunciato già quest’estate e sulle quali, a settembre, si è consumata la frattura insanabile tra il nostro Centro Studi e il partito di Vannacci.

Quando parlavamo delle “cornacchie nere” e denunciavamo una deriva estranea ai principi costituzionali, non lanciavamo allarmi generici: indicavamo una concezione autoritaria della politica che oggi torna al centro dell’attenzione pubblica.

A nostro giudizio, anche lo statuto e la vita interna del partito presentano inquietanti profili di incompatibilità con i principi democratici: il dissenso viene soffocato, il confronto azzerato, l’assemblea costituente trasformata in una lugubre rappresentazione teatrale e persino il grottesco programma confezionato nelle segrete stanze, senza alcuna discussione con gli iscritti.

Un partito che pretende di rappresentare la Nazione ma non tollera neppure la democrazia al proprio interno. L’iniziativa della Procura, nel rispetto delle garanzie di legge, ci sembra un atto dovuto».