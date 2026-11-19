La presidente della Commissione europea commenta la riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino: «Manterremo il nostro sostegno a Kiev e la piena pressione sulla Russia. L’Europa resta forte e unita»

AgenPress. «Solo attraverso la forza possiamo ottenere una pace giusta e duratura». È il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della riunione della Coalizione dei volenterosi, che si è svolta a Berlino e ha visto i principali alleati internazionali dell’Ucraina confrontarsi sulle prospettive del conflitto e sulle condizioni per arrivare a una soluzione negoziale.

In un messaggio pubblicato su X, von der Leyen ha definito l’incontro «importante», ribadendo la posizione dell’Unione europea nei confronti della guerra e la necessità di continuare a sostenere militarmente, finanziariamente e politicamente Kiev. «Come Unione europea manterremo il nostro sostegno all’Ucraina. E manterremo piena pressione sulla Russia. L’Europa resta forte e unita», ha scritto la presidente della Commissione.

Parole che confermano la linea di Bruxelles: nessuna pace duratura può essere costruita attraverso concessioni imposte a Kiev o senza adeguate garanzie di sicurezza per il futuro del Paese. La riunione di Berlino si inserisce in una fase particolarmente delicata della diplomazia internazionale. Il vertice, convocato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Andy Burnham, ha riunito circa 40 delegazioni, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei vertici delle istituzioni europee e della Nato.