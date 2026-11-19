La presidente della Commissione europea commenta la riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino: «Manterremo il nostro sostegno a Kiev e la piena pressione sulla Russia. L’Europa resta forte e unita»
AgenPress. «Solo attraverso la forza possiamo ottenere una pace giusta e duratura». È il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della riunione della Coalizione dei volenterosi, che si è svolta a Berlino e ha visto i principali alleati internazionali dell’Ucraina confrontarsi sulle prospettive del conflitto e sulle condizioni per arrivare a una soluzione negoziale.
In un messaggio pubblicato su X, von der Leyen ha definito l’incontro «importante», ribadendo la posizione dell’Unione europea nei confronti della guerra e la necessità di continuare a sostenere militarmente, finanziariamente e politicamente Kiev. «Come Unione europea manterremo il nostro sostegno all’Ucraina. E manterremo piena pressione sulla Russia. L’Europa resta forte e unita», ha scritto la presidente della Commissione.
Parole che confermano la linea di Bruxelles: nessuna pace duratura può essere costruita attraverso concessioni imposte a Kiev o senza adeguate garanzie di sicurezza per il futuro del Paese. La riunione di Berlino si inserisce in una fase particolarmente delicata della diplomazia internazionale. Il vertice, convocato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Andy Burnham, ha riunito circa 40 delegazioni, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei vertici delle istituzioni europee e della Nato.
Tra i principali temi affrontati figurano il proseguimento degli aiuti militari e finanziari all’Ucraina, le possibili garanzie di sicurezza da assicurare al Paese dopo un eventuale cessate il fuoco e il coordinamento delle iniziative diplomatiche per arrivare alla fine della guerra. La Coalizione dei volenterosi, composta da Paesi prevalentemente europei e guidata da Francia, Germania e Regno Unito, punta a garantire che Kiev possa partecipare a qualsiasi negoziato da una posizione di forza. Uno dei nodi centrali riguarda proprio il ruolo dell’Europa nelle trattative. Bruxelles e le principali capitali europee chiedono di essere coinvolte direttamente nei negoziati, sostenendo che qualsiasi accordo sul futuro dell’Ucraina avrà conseguenze decisive anche per la sicurezza del continente.
Le dichiarazioni di von der Leyen arrivano mentre si intensificano le iniziative diplomatiche per cercare una soluzione al conflitto. La presidente della Commissione ha ribadito che il sostegno europeo a Kiev proseguirà e che non verrà meno la pressione economica e politica sulla Russia. Sul tavolo c’è anche la proposta della Commissione europea di un prestito da 45 miliardi di euro per sostenere le esigenze finanziarie e militari ucraine nel 2027.
La riunione di Berlino si svolge inoltre in contemporanea con il vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping a Shenzhen, in Cina. Una coincidenza che accresce le preoccupazioni europee sulla possibilità che le grandi potenze discutano del futuro della guerra senza un adeguato coinvolgimento di Kiev e dei suoi alleati europei.
Il messaggio di von der Leyen è dunque rivolto tanto a Mosca quanto agli alleati occidentali: per Bruxelles, la ricerca di una soluzione diplomatica non può prescindere dalla capacità dell’Ucraina di difendersi e dalla garanzia della sua sovranità. La linea europea resta quella di una pace negoziata, ma non imposta a Kiev.