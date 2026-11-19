Dal Messaggero alla Rai, fino a Mediaset: una lunga carriera nel mondo dell’informazione. Aveva ideato e condotto «Detto tra noi» e diretto la Tgr. Dal 2012 al 2017 era stato sindaco di Ponza, l’isola alla quale era profondamente legato

AgenPress. È morto a 82 anni Piero Vigorelli, giornalista, autore e conduttore televisivo, protagonista di una lunga stagione del giornalismo italiano. Si è spento nella serata di mercoledì 18 novembre. A comunicare la notizia della scomparsa è stata la famiglia attraverso i social, ricordando il suo legame profondo con Ponza, l’isola che aveva scelto come luogo del cuore e che aveva amministrato per cinque anni. «Lontano dalla sua amata Ponza», hanno scritto i familiari nell’annuncio.

Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, Vigorelli aveva costruito una carriera che attraversava oltre cinquant’anni di informazione, dalla carta stampata alla televisione, fino all’esperienza nelle istituzioni locali. La sua carriera giornalistica era cominciata nei settimanali, prima di approdare nel 1974 al quotidiano romano Il Messaggero. Qui aveva lavorato per quindici anni, occupandosi di cronaca, politica parlamentare e affari internazionali. Era stato inviato speciale e corrispondente da Parigi dal 1984 al 1989.

Il passaggio alla televisione aveva segnato una svolta importante. Il suo nome è legato soprattutto a «Detto tra noi», trasmissione di Rai 2 che aveva ideato e condotto tra il 1991 e il 1994, successivamente conosciuta anche come «La cronaca in diretta». Il programma aveva introdotto una formula innovativa per raccontare i fatti di cronaca: collegamenti in diretta dai luoghi degli avvenimenti, testimonianze e approfondimenti, con le telecamere impegnate a seguire gli sviluppi delle notizie. Una trasmissione che aveva superato le 600 puntate e che aveva contribuito a modificare il linguaggio televisivo del racconto giornalistico.

Dal 1994 al 1996 Vigorelli aveva ricoperto l’incarico di direttore della Testata giornalistica regionale della Rai. Nel 1997 era passato a Mediaset, dove aveva assunto incarichi di responsabilità a Videonews e al Tg5, diventando vicedirettore di entrambe le strutture. Aveva inoltre ideato e condotto programmi di approfondimento politico come «Lex», «Parlamento In» e «Super partes». Tra le sue trasmissioni anche «Miracoli», dedicata a guarigioni, apparizioni e fenomeni religiosi. Nel 2010 era stato nominato presidente di Telecom Italia Media Broadcasting, incarico mantenuto fino al 2013.

Accanto alla professione giornalistica, Vigorelli aveva coltivato un rapporto speciale con Ponza, frequentata per oltre quarant’anni e diventata progressivamente il centro della sua vita. Nel maggio 2012 era stato eletto sindaco dell’isola pontina alla guida della lista civica Tutti per Ponza. Aveva amministrato il Comune fino al 2017, dedicandosi a diversi progetti per il territorio, dalla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico agli interventi sulle infrastrutture e sui servizi pubblici. Tra le iniziative avviate durante il suo mandato anche il recupero e la riapertura delle Cisterne Romane, uno dei complessi archeologici più importanti dell’isola. Un’esperienza amministrativa che aveva rappresentato un capitolo significativo della sua vita, legato alla volontà di mettere la propria esperienza al servizio della comunità ponzese.

La notizia della morte ha suscitato cordoglio sull’isola. L’amministrazione comunale di Ponza e il sindaco Francesco Ambrosino hanno ricordato l’ex primo cittadino, sottolineandone il carattere deciso, lo spirito intraprendente e soprattutto il legame profondo con il territorio. «Ciao Piero, che il mare della tua amata Ponza ti accompagni per sempre», è il messaggio con cui il Comune ha voluto salutarlo, esprimendo vicinanza ai familiari, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene.

Vigorelli lascia la moglie e la figlia Ilaria, anche lei giornalista, oltre a due nipotine.

Con la sua scomparsa il giornalismo italiano perde una figura che ha attraversato diverse stagioni dell’informazione, dal quotidiano alla televisione, contribuendo a sperimentare nuove forme di racconto della cronaca. Una carriera che si è intrecciata, negli ultimi anni, con l’impegno amministrativo e con l’amore per un’isola che aveva scelto come casa.