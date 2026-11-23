AgenPress. «Decisione presa con una fretta inammissibile e senza neppure consentire al sottoscritto di esercitare la propria funzione di avvocato, cosi come garantita dalla Costituzione, all’interno del procedimento. Calpestato il diritto di difesa e negata la drammatica realtà clinica: annuncio immediato reclamo»

«Siamo di fronte a un provvedimento sconcertante, che lascia attoniti sul piano giuridico prima ancora che su quello umano. Un decreto che, di fatto, calpesta le regole fondamentali del codice di procedura civile, svuota di senso e di funzione l’istituto stesso dell’amministrazione di sostegno, mortifica i principi costituzionali del giusto processo e consuma una gravissima lesione del diritto di difesa: al sottoscritto non è stato neppure consentito di poter depositare una memoria difensiva, né una discussione in aula».

Con queste parole durissime l’Avv. Lorenzo Iacobbi, difensore di Evelina Sgarbi, commenta la decisione con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso volto alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del Prof. Vittorio Sgarbi.

«È emersa una fretta inammissibile e del tutto ingiustificata da parte del giudice tutelare nel voler definire a tutti i costi e prematuramente il giudizio – sottolinea l’Avv. Iacobbi – comprimendo il contraddittorio e impedendomi di depositare memorie difensive o illustrare oralmente in aula le ragioni del ricorso e la gravità della situazione attuale. Ma ciò che rende questo decreto ancora più incomprensibile è la totale rimozione della realtà oggettiva: si pretende di chiudere gli occhi di fronte all’evidenza dei fatti. Parliamo di un uomo che, poco più di un mese fa, è stato colpito da ben due ischemie cerebrali e che, ancora oggi, si trova ricoverato in condizioni critiche presso il Policlinico Gemelli. Negare la necessità di un approfondimento peritale in ragione di un quadro clinico così drammatico significa voltare le spalle alla funzione protettiva che la legge assegna alla giurisdizione nei confronti delle persone fragili».

La difesa di Evelina Sgarbi non intende arretrare di un millimetro e annuncia battaglia nelle sedi competenti:

«Preannunciamo fin d’ora la proposizione di immediato reclamo avverso questo decreto. Porteremo la questione davanti al Collegio del Tribunale affinché vengano ristabilite la legalità processuale, la pienezza del contraddittorio, la verità clinica e la primazia della persona. Sia chiaro a tutti: non ci piegheremo. Evelina continuerà a battersi esclusivamente per il bene di suo padre, fino in fondo…ed io con lei!».