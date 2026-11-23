Il sottosegretario a Italia Direzione Nord: tra qualche mese pronta strategia Governo

AgenPress. “Noi stiamo elaborando la strategia dei data center. C’è già ovviamente una strategia, ma è chiaro che l’affastellamento delle richieste di nuove costruzioni di data center ci sta anche un po’ preoccupando. Personalmente ritengo, e inseriremo questo concetto nella strategia, che i data center dovranno essere classificati anche per l’uso che forniscono, cioè che tipo di servizi forniscono”.

Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, alla Triennale di Milano in occasione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline.

“Di avere un edificio all’interno del quale ci sono dei servizi per il web, per i social o per i contenuti, con tutto il rispetto per Netflix, che tutti quanti guardiamo, oggettivamente non ci interessa o ci interessa poco perché non è strategico per il paese”, ha spiegato. “Dobbiamo considerare che questi data center consumano quantità incredibili di energia e allora dobbiamo capire se i 100 megawatt per un data center classificato per servizi non particolarmente strategici hanno la stessa dignità dei 100 megawatt di un data center dove invece si parla di sicurezza, salute, sanità, cyber sicurezza. Per questo è evidente che dobbiamo creare una differenziazione”, ha sottolineato quindi Butti. “Noi riteniamo che tempo qualche mese avremo la strategia nazionale. Dopodiché non significa mettere in discussione ciò che vogliono fare le regioni, limitatamente a quanto previsto costituzionalmente parlando per le loro competenze.

Dunque – ha proseguito il sottosegretario- è chiaro che anche le regioni si dovranno porre qualche domanda relativamente alla localizzazione dei data center. Non dimentichiamo che un data center che, come abbiamo detto è energivoro, porta a un incremento del costo delle bollette dell’energia per tutto l’indotto e quindi anche per le famiglie e per le imprese; quindi, è una questione sulla quale dobbiamo interrogarci e dare delle risposte rapide”, ha concluso Butti.