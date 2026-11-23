AgenPress. I decreti attuativi sul nucleare verranno presentati in Cdm nei prossimi 10-15 giorni. “L’impegno che avevamo assunto come governo era presentarli entro fine anno; quindi, io penso di riuscire a inviare le proposte dei decreti attuativi al Consiglio dei Ministri entro una decina di giorni. Dopo inizia l’iter dei pareri esterni, sia delle commissioni parlamentari, sia da parte della conferenza delle regioni”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline, in corso alla Triennale di Milano con una giornata di incontri e confronti dal titolo “Milano-Lombardia-Italia: traiettorie democratiche”.

Secondo il ministro, inoltre, “dobbiamo andare verso la decarbonizzazione, ma dobbiamo anche regolarci rispetto alle condizioni di partenza del nostro Paese”. Il ministro ha poi ricordato come l’Italia sia il Paese europeo con la maggiore dipendenza dai combustibili fossili e ha sottolineato la necessità di aumentare progressivamente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Un percorso già avviato: “Sull’energia elettrica abbiamo già superato il 35 per cento, perché l’anno scorso il 50 per cento è arrivato dalle rinnovabili”. Più complicata, invece, la transizione nei trasporti, anche per le caratteristiche del territorio italiano e per il costo ancora elevato delle auto elettriche. Sul fronte delle bollette, Pichetto Fratin ha evidenziato il peso delle oscillazioni del prezzo del gas e la necessità di intervenire per proteggere famiglie e imprese. “L’impegno di un governo è quello di evitare situazioni di estremo disagio, interverremo ancora”, ha assicurato, indicando tra le priorità anche il sostegno al manifatturiero, per il quale la legge di bilancio prevede risorse per 3,5 miliardi di euro.