Il ministro per gli Affari europei in una lettera a Italia Direzione Nord parla del costo dell’energia e della revisione di Ets e Cbam

AgenPress. “La transizione energetica deve essere un’opportunità di crescita, non un fattore di indebolimento della nostra economia. Su questa strada l’Italia vuole essere protagonista, difendendo le proprie imprese, il lavoro e il futuro del proprio sistema produttivo”. Lo ha scritto Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, in una lettera indirizzata al presidente della Fondazione Stelline Fabio Massa e ai partecipanti della XXX edizione di Italia Direzione Nord, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline e in corso oggi alla Triennale di Milano”.

Al centro del messaggio del ministro c’è il nodo dell’energia. La transizione, ha scritto Foti, “non può essere considerata soltanto un percorso di adeguamento agli obiettivi ambientali, ma deve diventare anche un’opportunità per rafforzare la nostra base produttiva, modernizzare gli impianti, sviluppare nuove tecnologie e consolidare il posizionamento delle imprese italiane sui mercati internazionali. Per questo, in Europa stiamo affrontando con realismo il tema del costo dell’energia, che continua a penalizzare il nostro sistema produttivo rispetto ai principali concorrenti internazionali”. Accanto ai costi, il ministro indica il quadro delle regole europee. “La revisione dell’Ets e dei meccanismi Cbam, su cui ci stiamo battendo a Bruxelles, deve contribuire a coniugare decarbonizzazione e competitività, evitando che regole eccessivamente onerose finiscano per favorire la delocalizzazione delle produzioni.

Servono regole equilibrate, meno burocrazia e strumenti finanziari adeguati per accompagnare gli investimenti”. Sul piano delle infrastrutture, Foti chiede di accelerare sulle reti energetiche, sulle fonti rinnovabili, sugli accumuli, sull’efficienza energetica e sulle nuove tecnologie, “valorizzando tutte le soluzioni disponibili secondo un approccio pragmatico e tecnologicamente neutrale. L’obiettivo deve essere quello di garantire un’energia più sicura, accessibile e competitiva”. “L’Europa ha davanti a sé una scelta decisiva – ha concluso il ministro –: non limitarsi a fissare obiettivi e vincoli, ma creare le condizioni industriali, energetiche e finanziarie necessarie per raggiungerli. Come governo Meloni crediamo in un’Europa più pragmatica e meno burocratica, capace di coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e competitività industriale”.