Il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, promotore, organizzatore della giornata di studio di Grottaferrata, richiama il valore della responsabilità educativa condivisa e della collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e società civile

AgenPress. «Non possiamo chiedere ai giovani di non essere violenti se non siamo disposti, come adulti, a interrogarci sul mondo che abbiamo costruito intorno a loro». È uno dei messaggi centrali della riflessione del Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ha promosso e organizzato la giornata di studio «Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio», svoltasi il 21 novembre 2026 presso lo Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, nell’ambito del progetto «Segnali».

All’iniziativa hanno partecipato il Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario del Comune di Grottaferrata; il Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti; Roberto Massucci, Questore di Roma e Vicepresidente vicario della Fondazione Insigniti OMRI; il professor Pietro Pietrini, neuroscienziato, professore ordinario presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni; la professoressa Anna Maria Giannini, psicologa, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e Presidente del Comitato provinciale di Roma della Fondazione; Silvia Calzolari, psicologa clinica e criminologa; Silvia Nanni, giurista e Vicepresidente del Comitato provinciale di Varese della Fondazione; Maurizio Fiasco, sociologo; il professor Mario Rusconi, Presidente ANP Roma e Lazio – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola – e Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale, Etica sociale, Formazione e Lavoro del Consorzio Universitario Humanitas di Roma; il professor Vito Tenore; Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale; Mirko Di Bernardo, già sindaco di Grottaferrata.

I lavori sono stati moderati dal Prefetto Francesco Tagliente, che ha accompagnato il confronto tra rappresentanti delle istituzioni, studiosi ed esperti di discipline diverse, riconducendo i contributi a una questione comune: la prevenzione della violenza giovanile richiede una responsabilità concreta e condivisa da parte dell’intera comunità adulta.

La sua riflessione ha posto al centro un principio: intervenire quando si manifesta un episodio di violenza è indispensabile, ma non basta. Occorre sviluppare la capacità di riconoscere le fragilità, ascoltare i ragazzi e costruire condizioni educative e relazionali che possano prevenire l’aggravarsi delle situazioni di disagio.

La prevenzione comincia molto prima dell’emergenza

Il punto di partenza della riflessione di Tagliente è la necessità di spostare l’attenzione dal momento in cui si manifesta un comportamento violento a ciò che può averlo preceduto. Un episodio di aggressività richiede sempre risposte adeguate e la tutela di chi ne subisce le conseguenze. Ma fermarsi alla gestione dell’emergenza significa trascurare la possibilità di individuare tempestivamente le difficoltà che possono accompagnare il percorso di crescita di un adolescente. La prevenzione comincia nella quotidianità: nella capacità di accorgersi di un cambiamento, di ascoltare una richiesta di attenzione, di non sottovalutare l’isolamento o le difficoltà relazionali. Segnali che non devono essere automaticamente interpretati come indicatori di devianza, ma che possono richiedere attenzione e accompagnamento. È questa la ragione per cui il progetto della Fondazione si intitola «Segnali». Il termine richiama la necessità di imparare a osservare e comprendere manifestazioni di disagio che spesso rimangono nascoste o vengono riconosciute soltanto quando la situazione è già diventata più complessa. Riconoscere un segnale non significa formulare diagnosi o attribuire etichette, ma comprendere quando un ragazzo ha bisogno di essere ascoltato e quando è necessario attivare le competenze professionali e istituzionali appropriate.

La responsabilità educativa riguarda tutta la comunità

Un secondo elemento della riflessione riguarda il ruolo degli adulti. Famiglia, scuola, istituzioni e società civile hanno responsabilità differenti, ma complementari. Nessuno può sostituirsi agli altri e nessuno può considerarsi estraneo al compito di accompagnare le nuove generazioni. Tagliente ha richiamato l’importanza di ricostruire un’alleanza educativa nella quale ciascuno possa contribuire con le proprie competenze: la famiglia attraverso la presenza e l’attenzione quotidiana; la scuola attraverso l’educazione, la formazione e la capacità di riconoscere le difficoltà; le istituzioni attraverso la protezione, i servizi e la promozione della legalità. Anche le forze dell’ordine, il mondo scientifico, le associazioni e le realtà territoriali possono concorrere a costruire una rete di riferimento, capace di intervenire in modo coordinato. Questa collaborazione richiede adulti credibili, capaci di ascoltare ma anche di indicare regole e limiti. La responsabilità educativa non consiste nell’assecondare ogni comportamento, bensì nell’accompagnare i giovani nella comprensione delle conseguenze delle proprie azioni e nel rispetto della dignità altrui.

Il valore del confronto tra competenze diverse

La giornata di Grottaferrata è stata pensata per mettere in dialogo professionalità ed esperienze differenti. Nel corso dei lavori sono emerse le prospettive delle neuroscienze, della psicologia, della criminologia, della sociologia, del diritto, della scuola e della comunicazione istituzionale. Il confronto ha consentito di affrontare il fenomeno della violenza giovanile senza ricondurlo a una spiegazione unica. Dagli interventi è emersa l’importanza di riconoscere precocemente il disagio psicologico, rafforzare la capacità di ascolto delle famiglie e degli educatori, comprendere il ruolo dei modelli comunicativi e degli ambienti digitali, tutelare gli insegnanti e ricostruire occasioni di socializzazione e partecipazione. È stata inoltre sottolineata la necessità di non confondere la comprensione delle fragilità con la giustificazione dei comportamenti violenti. La tutela delle vittime e il rispetto delle regole rimangono imprescindibili, ma devono essere accompagnati da una capacità di prevenzione che agisca prima che le difficoltà si trasformino in situazioni più gravi. La multidisciplinarità è stata quindi il metodo scelto dalla Fondazione per affrontare un fenomeno complesso, che richiede conoscenze e strumenti diversi.

«Segnali»: trasformare la conoscenza in responsabilità

Il progetto «Segnali» nasce con l’obiettivo di andare oltre la sensibilizzazione occasionale, promuovendo una campagna editoriale e scientifica che metta a disposizione di famiglie, educatori e istituzioni strumenti di conoscenza e chiavi di lettura del disagio giovanile. La giornata di studio rappresenta una tappa di questo percorso, che intende valorizzare le competenze degli esperti e trasformarle in occasioni di approfondimento e consapevolezza per la comunità. Per la Fondazione Insigniti OMRI, promuovere questa iniziativa significa mettere a disposizione della società il patrimonio di esperienze istituzionali, professionali e culturali dei propri aderenti, favorendo il dialogo tra mondi che spesso affrontano gli stessi problemi da prospettive differenti. Nelle conclusioni, Tagliente ha ricondotto il significato dell’incontro a una responsabilità che riguarda tutti gli adulti: non limitarsi a chiedere ai giovani di cambiare, ma interrogarsi anche sulla qualità degli esempi, delle relazioni e delle opportunità che vengono loro offerte. Riconoscere i segnali significa innanzitutto non voltarsi dall’altra parte. Significa esserci, ascoltare e intervenire quando ancora è possibile evitare che una fragilità si trasformi in un’emergenza.