La giurista Silvia Nanni, Vicepresidente del Comitato provinciale di Varese della Fondazione Insigniti OMRI, richiama la responsabilità degli adulti nel riconoscere il disagio prima che si trasformi in aggressività. La solitudine dietro l’iperconnessione, i segnali silenziosi della sofferenza e il valore delle comunità educanti

AgenPress. «La violenza nasce dove nessuno ascolta; la speranza dove qualcuno si prende cura». È una delle riflessioni più significative dell’intervento di Silvia Nanni, giurista e formatrice, esperta di politiche giovanili e familiari, alla giornata di studio «Adolescenti e adulti di fronte alla violenza. Capire i segnali, prevenire i comportamenti a rischio», promossa il 21 novembre 2026 dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presso lo Spazio Mauro Ghelfi di Grottaferrata, nell’ambito del progetto «Segnali».

Il suo contributo ha affrontato il rapporto tra disagio giovanile e comportamenti violenti, evidenziando come dietro manifestazioni di aggressività, bullismo, cyberbullismo e sopraffazione possano nascondersi fragilità, solitudine e bisogni inespressi. Una prospettiva che invita a superare una lettura esclusivamente repressiva del fenomeno, per comprendere anche le condizioni che possono precedere e accompagnare i comportamenti problematici.

La violenza non nasce all’improvviso: comprendere ciò che la precede

Il punto di partenza della riflessione di Nanni è la necessità di comprendere le condizioni che possono accompagnare i comportamenti violenti. Aggressività fisica e psicologica, bullismo, cyberbullismo, discriminazione, violenza di genere, linguaggi d’odio e vandalismo sono manifestazioni differenti, che richiedono attenzione e risposte adeguate. In alcuni casi, dietro queste condotte possono esserci difficoltà nel riconoscere ed esprimere emozioni complesse come paura, umiliazione, frustrazione, senso di abbandono e percezione dell’ingiustizia. L’aggressività può diventare così una modalità distorta di comunicazione, un tentativo di affermazione personale o una richiesta di attenzione che non ha trovato altre forme di espressione. Comprendere queste dinamiche non significa giustificare la violenza né attenuare le responsabilità individuali. Significa, piuttosto, affiancare alla tutela delle vittime la capacità di individuare le fragilità e intervenire sulle situazioni che possono favorire comportamenti di sopraffazione.

La solitudine dietro l’iperconnessione: i segnali da non ignorare

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento riguarda il rapporto tra giovani, mondo digitale e solitudine relazionale. I ragazzi vivono in un ambiente caratterizzato da una connessione pressoché continua, da una sovrabbondanza di stimoli e da una costante esposizione a modelli e rappresentazioni della realtà. Ma essere sempre connessi non significa necessariamente sentirsi accompagnati, compresi o sostenuti. Nanni evidenzia una delle contraddizioni del nostro tempo: la possibilità di comunicare continuamente attraverso gli strumenti digitali può convivere con una profonda solitudine personale. A questo proposito, nel suo intervento ha riportato la testimonianza di uno studente che, durante un incontro dedicato alla legalità e ai rischi del mondo virtuale, ha osservato: «Voi adulti non vi accorgete che dietro i social si celano giovani che fanno male e si fanno del male per riempire le loro solitudini». Una frase che invita a guardare oltre le manifestazioni esteriori e a prestare attenzione ai cambiamenti che possono segnalare una condizione di sofferenza. Tra questi figurano l’isolamento improvviso, la chiusura relazionale, le variazioni nel rendimento scolastico, le assenze frequenti, gli scoppi d’ira ricorrenti, l’apatia e la perdita di interesse per le attività abituali. Non si tratta di trasformare genitori e insegnanti in specialisti chiamati a formulare diagnosi, ma di aiutarli a osservare questi cambiamenti e a comprendere quando è opportuno coinvolgere competenze professionali.

Il ruolo degli adulti: presenza, ascolto ed esempio

Una parte centrale della riflessione di Nanni riguarda la responsabilità educativa. Famiglie, insegnanti ed educatori devono essere punti di riferimento credibili, capaci di accompagnare la crescita dei giovani senza delegare ad altri questo compito. L’adulto non deve essere una figura perfetta, ma una persona disposta a mettersi in discussione e a testimoniare, attraverso comportamenti coerenti, i valori che intende trasmettere. Il rispetto, l’empatia, la responsabilità personale e la capacità di gestire i conflitti non si insegnano soltanto attraverso le parole: si trasmettono soprattutto attraverso l’esempio e la qualità delle relazioni quotidiane. Nanni richiama anche il valore delle regole, che non devono essere percepite esclusivamente come imposizioni. Quando sono chiare, coerenti e accompagnate da una spiegazione educativa, rappresentano una forma di protezione e offrono ai ragazzi confini entro i quali crescere e sentirsi sicuri. Educare significa quindi coniugare ascolto e autorevolezza, comprensione e responsabilità, senza rinunciare alla funzione orientativa degli adulti.

Comunità educanti e avamposti di legalità

La prevenzione della violenza giovanile richiede una rete stabile tra famiglia, scuola, Forze di polizia, enti locali, servizi sociali e sanitari, associazioni sportive e culturali e terzo settore. È questa la prospettiva delle comunità educanti richiamata da Nanni: contesti nei quali le diverse componenti della società collaborano mettendo in comune competenze e risorse. Particolarmente significativa è la proposta di costruire veri e propri «avamposti di legalità»: non strutture burocratiche o presenze soltanto simboliche, ma luoghi accessibili nei quali i giovani possano trovare adulti competenti, relazioni affidabili e occasioni concrete di sostegno. In questa visione, la sicurezza non coincide soltanto con l’assenza di pericoli, ma comprende la possibilità di vivere in ambienti nei quali sentirsi accolti, riconosciuti e protetti. Da qui l’importanza di valorizzare gli spazi di aggregazione e le attività culturali, sportive e formative, affinché i ragazzi possano sperimentare la partecipazione, sviluppare competenze emotive e sociali e costruire relazioni al di fuori degli ambienti digitali.

La scuola come presidio educativo e luogo di ascolto

Tra i soggetti chiamati a contribuire alla prevenzione, Nanni attribuisce alla scuola una funzione particolarmente importante. Oltre all’apprendimento disciplinare, la scuola è uno spazio relazionale nel quale possono emergere cambiamenti significativi nella vita degli studenti. Un silenzio insolito, un improvviso calo del rendimento, una chiusura nei confronti dei compagni o una richiesta d’aiuto appena accennata possono richiedere attenzione. Per questo la giurista sottolinea la necessità di sostenere docenti e dirigenti scolastici attraverso percorsi di formazione sui fenomeni del disagio, della violenza, del bullismo, della violenza di genere, della cittadinanza digitale e dell’educazione emotiva. La preparazione del personale scolastico è fondamentale per riconoscere le situazioni che meritano approfondimento e sapere come attivare le reti di supporto, in raccordo con le famiglie e i professionisti competenti.

Ricordare i giovani che siamo stati per comprendere quelli di oggi

Nella parte conclusiva del suo contributo, Nanni introduce una riflessione che coinvolge direttamente la memoria e l’esperienza personale degli adulti. Prendersi cura dell’infanzia e dell’adolescenza significa anche ricordare ciò che noi stessi siamo stati: le ingiustizie subite, le insicurezze mai confessate, le fragilità nascoste e i sogni che, con il passare degli anni, abbiamo talvolta dimenticato. Ritrovare il contatto con quelle esperienze può aiutare a comprendere meglio i ragazzi di oggi, evitando di giudicarli soltanto attraverso le categorie e le aspettative del mondo adulto. È un invito a recuperare la memoria della propria adolescenza come strumento di empatia: riconoscere nei giovani le stesse incertezze e lo stesso bisogno di essere compresi che hanno caratterizzato anche la nostra crescita.

Il messaggio di Silvia Nanni: nessun giovane deve sentirsi invisibile

Il contributo di Silvia Nanni si inserisce nelle finalità del progetto «Segnali» promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI, che punta a sviluppare una cultura della prevenzione fondata sulla conoscenza, sull’ascolto e sulla responsabilità educativa. La sua riflessione restituisce agli adulti un compito preciso: non limitarsi a osservare i comportamenti dei giovani, ma riconoscere le persone che vi sono dietro, con le loro difficoltà, aspettative e necessità di accompagnamento. A questo proposito, Nanni conclude il suo intervento con parole che sintetizzano il senso della sua riflessione: «Ogni giovane che incontra un adulto capace di ascoltare, una scuola capace di accogliere e una comunità capace di esserci non ha bisogno di alzare la voce, di ricorrere all’aggressività o di compiere gesti estremi per farsi vedere, perché la violenza nasce dove nessuno ascolta; la speranza dove qualcuno si prende cura». Un richiamo che va oltre il tema della violenza giovanile e interpella l’intera comunità. La qualità di una società si misura anche dalla capacità di riconoscere chi attraversa un momento di difficoltà e di offrirgli occasioni concrete per ritrovare fiducia, relazioni e prospettive.

I protagonisti della giornata di Grottaferrata

Alla giornata di studio hanno partecipato il Prefetto Filippo Santarelli, Commissario straordinario presso il Comune di Grottaferrata e membro della Fondazione Insigniti OMRI; il Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti; il Questore di Roma Roberto Massucci, Vicepresidente vicario della Fondazione; il professor Pietro Pietrini, neuroscienziato e Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni; la psicologa Anna Maria Giannini, Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e Presidente del Comitato provinciale di Roma della Fondazione; la psicologa clinica e criminologa Silvia Calzolari; il sociologo Maurizio Fiasco, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la prevenzione dei comportamenti a rischio in età giovanile; il professor Mario Rusconi, Presidente ANP Roma e Lazio; e Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione per la comunicazione istituzionale.

I lavori sono stati moderati dal Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI.