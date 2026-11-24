All’Ospedale Regina Apostolorum un’iniziativa con la presenza del sindaco Massimo Ferrarini. Inaugurata anche una cassetta per chiedere aiuto in forma anonima, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Piccoli Passi

AgenPress. Educare i giovani alla cultura del rispetto e rafforzare sul territorio gli strumenti di ascolto e supporto per le donne vittime di violenza. Con questo obiettivo si è svolta oggi, presso l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Lifenet in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La mattinata si è aperta con i saluti di Anna Crisanti, direttrice sanitaria dell’Ospedale Regina Apostolorum, con gli interventi istituzionali del sindaco di Albano Laziale, Massimo Ferrarini, di Maria Luisa De Marco della Procura della Repubblcia di Velletri, di Camilla Annibaldi del Centro Antiviolenza Piccoli Passi e di Raffaella Bocci, consigliere Fondazione Lifenet. Al centro dell’incontro la premiazione degli studenti che hanno partecipato al progetto educativo “Diventare consapevoli. Voci di ragazze e ragazzi che raccontano il rispetto”, promosso dalla Fondazione Lifenet per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della parità, del rispetto reciproco e della prevenzione della violenza di genere.

Il progetto ad Albano ha coinvolto sei classi dell’istituto professionale Formalba, con un percorso rivolto a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Attraverso cinque laboratori condotti dai docenti durante l’orario scolastico, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sugli stereotipi di genere, sul consenso, sull’autodeterminazione e sui comportamenti che possono generare relazioni basate sul controllo e sulla prevaricazione. La Fondazione ha garantito la supervisione pedagogica, affidata a una professionista specializzata, accompagnando le scuole nella realizzazione del percorso.

La giornata è proseguita con l’inaugurazione di una panchina rossa, accompagnata da una cassetta delle lettere attraverso la quale è possibile chiedere aiuto anche in forma anonima. Quest’ultima iniziativa è gestita dal Centro Antiviolenza Piccoli Passi, attivo nell’ambito territoriale Roma 6.2 e 6.5, con l’intento di rendere più visibili e accessibili le opportunità di ascolto e sostegno per le donne che vivono situazioni di difficoltà.

Accanto alla panchina sarà inoltre collocato un cartello con i numeri di riferimento per chiedere aiuto e l’indicazione del gesto della mano, riconosciuto a livello internazionale, che permette di segnalare silenziosamente una situazione di violenza e pericolo.

A ricordare la dimensione del fenomeno sono anche i dati nazionali: secondo le rilevazioni Istat, quasi una donna su tre in Italia ha subito nel corso della vita una forma di violenza fisica o sessuale, per un totale di circa 6 milioni e 400 mila donne tra i 16 e i 75 anni. Numeri che sottolineano l’importanza di affiancare agli interventi di protezione e assistenza un lavoro costante di sensibilizzazione, educazione e prevenzione.

“La prevenzione della violenza di genere richiede un impegno che deve partire dall’educazione e tradursi in iniziative concrete nelle comunità – ha dichiarato Mariacarlotta Rinaldini, presidente della Fondazione Lifenet –. Con il progetto nelle scuole vogliamo aiutare i più giovani a sviluppare consapevolezza, riconoscere gli stereotipi e costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla libertà. Allo stesso tempo, con la panchina rossa e la cassetta per chiedere aiuto vogliamo contribuire a mantenere alta l’attenzione e a ricordare che esistono luoghi e persone a cui rivolgersi. La collaborazione con le istituzioni e con i Centri Antiviolenza è fondamentale per costruire una rete capace di ascoltare e accompagnare le donne verso i servizi di supporto”.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività con cui la Fondazione Lifenet, attraverso le proprie strutture sanitarie, promuove la responsabilità sociale, la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere. Il progetto educativo, dopo la prima sperimentazione ad Albano Laziale ed Erba, sarà progressivamente esteso ad altri istituti scolastici e territori nel corso del 2027