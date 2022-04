4 milioni e 100 mila persone hanno lasciato l’Ucraina. 6,5 milioni sono sfollate all’interno del Paese

- Advertisement -

AgenPress. “Dal 24 febbraio ad oggi, 4 milioni e 100 mila persone hanno lasciato l’Ucraina e circa 6,5 milioni di persone sono sfollate all’interno del Paese – dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino.

La velocità con la quale le persone sono dovute fuggire, unita all’enorme numero di esseri umani colpiti in così poco tempo, non ha precedenti nella memoria europea recente.

L’UNHCR, insieme alle altre organizzazioni umanitarie, sta facendo tutto il possibile per raggiungere le persone in difficoltà in Ucraina e per aiutare i rifugiati nei Paesi vicini. Stiamo distribuendo beni essenziali per la sopravvivenza, offrendo protezione alle persone vulnerabili e sostegni economici diretti alle famiglie che ne hanno bisogno.

E’ chiaro che l’unico modo per fermare questa tragedia sia quello di tornare subito alla pace. Ma è altrettanto evidente che finchè le armi non saranno messe a tacere quello che dobbiamo fare è stare vicini alle popolazioni colpite e in fuga dal conflitto.