Acireale. Un uomo di 77 anni uccide a bastonate un cucciolo di maremmano. Denunciato

AgenPress – Ucciso a Bastonate un cucciolo nei campi di Acireale: parte la denuncia del Partito Animalista Italiano contro questa follia. Dopo i roghi di quale giorno fa, cercando riparo in un un terreno non consumato dal fuoco, dei cuccioli sono incappati nella mano bruta e assassina di chi non si è creato nessun problema a manifestare la rabbia alla sola presenza di tre piccoline di due mesi, già terrorizzate dal fuoco da cui erano scampate. Una di loro non è riuscita a scappare e si assume, stante alle testimonianze, che sia stata massacrata con un bastone sino alla morte.

Così il Partito Animalista Italiano sulla sua pagina Facebook.

Altro caso di cronaca nera conto gli animali, su cui sta intervenendo anche la nostra sezione del Partito Animalista Sicilia con Patrick Battipaglia , mentre il nostro ufficio è al lavoro per chiedere anche provvedimenti cautelari alla Procura nei confronti del responsabile.

Ancora una volta, ancora di più in queste settimane, è chiaro come serva che finalmente in Parlamento venga approvata la nostra #LeggeAngelo : carcere per chi uccide animali. Servono pene severe e serie, adeguate al reato, contro chi si macchi di gravi delitti contro gli innocenti e il nostro vivere civile.

Vi terremo aggiornati anche con le nostre sezioni regionali. Questo delitto non resterà dimenticato e impunito.