Afghanistan. American Humane. Regno unito ha portato via tutti i cani da lavoro, gli Usa li hanno dimenticati

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Tutti e otto i cani da lavoro militari britannici in Afghanistan sono stati restituiti al Regno Unito dalle forze armate durante l’evacuazione da Kabul e nessuno è rimasto indietro, MailOnline può rivelare oggi.

Gli animali ora continueranno tutti come cani di servizio militare nel Regno Unito – e nessuno è stato lasciato indietro, ha detto una fonte.

L’approccio del Regno Unito è in contrasto con quello dell’America, che ha abbandonato dozzine di cani da lavoro in Afghanistan insieme a un massimo di 200 civili e attrezzature militari, secondo un’organizzazione benefica per gli animali.

American Humane ha condannato la “condanna a morte” per gli animali che ora affrontano la “tortura” per mano dei talebani , che hanno preso il controllo della città all’inizio di questo mese. Il gruppo per il benessere degli animali ha invitato il Congresso a salvare i cani addestrati appositamente che svolgono una vasta gamma di compiti e lavorano a fianco dei cani militari.

Arriva quando l’ex Royal Marine britannico Paul “Pen” Farthing è riuscito a evacuare 150 cani e gatti nel Regno Unito da un rifugio per animali a Kabul durante il fine settimana.

La sua campagna per mettere in salvo i suoi animali è diventata di grande attualità, con il segretario alla Difesa Ben Wallace che si lamentava di distrarlo dall’attenzione sull’evacuazione dei più vulnerabili dall’Afghanistan.

La notizia degli animali abbandonati arriva mentre i talebani celebrano il completo ritiro delle forze statunitensi e occidentali dall’Afghanistan dopo quasi 20 anni di occupazione nel paese.

Martedì hanno visto le bare drappeggiate con la bandiera degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia, nonché le insegne della NATO, sono state sfilate per le strade di Khost da folle che sventolavano l’emblema dei talebani.

Viene dopo le scene celebrative a Kabul durante la notte, dove i fuochi d’artificio sono esplosi e gli spari rimbombavano nell’aria pochi istanti dopo la partenza dell’ultimo jet americano.

L’amministratore delegato di American Humane, Robin R. Ganzert, ha dichiarato in una dichiarazione: “Sono devastato dalle notizie secondo cui il governo americano si sta ritirando da Kabul e lascia dietro di sé coraggiosi cani da lavoro a contratto dell’esercito americano da torturare e uccidere per mano dei nostri nemici.

“Questi cani coraggiosi svolgono lo stesso lavoro pericoloso e salvavita dei nostri cani da lavoro militari e meritavano un destino molto migliore di quello a cui sono stati condannati.

“Questo destino insensato è reso ancora più tragico, poiché American Humane è pronta non solo ad aiutare a trasportare questi soldati K-9 a contratto sul suolo statunitense, ma anche a fornire loro cure mediche per tutta la vita”.

American Humane ha lavorato con l’esercito per più di un secolo per salvare animali militari bloccati, avendo precedentemente lavorato nella prima guerra mondiale.

I cani da lavoro a contratto sono normalmente di proprietà di appaltatori privati ​​per lavorare a fianco di cani militari di proprietà del Dipartimento della Difesa, che spesso svolgono compiti simili.

Ganzert ha aggiunto: “Essendo la prima organizzazione nazionale umanitaria del paese e il più grande certificatore del benessere degli animali nel mondo, ci disgusta stare seduti a guardare questi cani coraggiosi che valorosamente hanno servito il nostro paese essere messi a morte o peggio.

“Per evitare che si verifichi questa tragedia, questi K-9 dovrebbero essere caricati in qualsiasi spazio di carico rimasto e portati in salvo. Indipendentemente dall’esito, bisogna impedire che si ripeta questa grossolana svista della giustizia, come è successo anche in Vietnam.

“A tal fine, chiediamo al Congresso di agire per classificare i cani da lavoro a contratto allo stesso livello dei cani da lavoro militari. L’incapacità di fare qualcosa di meno è un fallimento dell’umanità e una condanna di tutti noi.’

Condividendo le foto dei cani in gabbia bloccati a Kabul, una persona ha commentato: “Non è un gran giorno per i cani guida americani che sono ancora in aeroporto”.

La notizia che i cani di servizio statunitensi sono stati lasciati indietro contrasta con gli sforzi di evacuazione del Regno Unito, che hanno visto quasi 200 cani e gatti salvati da Kabul, insieme a Mr Farthing, che ha fondato un’organizzazione benefica per il salvataggio degli animali mentre si trovava in Afghanistan.