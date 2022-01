Afghanistan. Di Maio, impossibile riconoscere governo talebani. Picerno (Pd), sostegno alle donne

- Advertisement -

AgenPress – “Il riconoscimento dei governo dei talebani” in Afghanistan “è impossibile”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Mezz’ora in più su Rai 3 e spiegandone le ragioni, in primo luogo la presenza di “17 terroristi” tra i ministri.

“Condivido le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sull’impossibilità di riconoscere il governo dei talebani. Nessuna interlocuzione è concepibile con chi soffoca con violenza i più elementari diritti umani, legalizzando il terrore e l’eliminazione degli oppositori. Nel prossimo G20 straordinario sull’Afghanistan sarà necessario mettere al centro il tema delle donne, la cui semplice sopravvivenza è messa ogni giorno a repentaglio dai talebani”, commenta in una nota l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. “Occorre costruire percorsi di sostegno alle attiviste nel Paese, mettendo a punto una vera e propria alleanza trasversale e transnazionale. I gruppi per la difesa delle donne in Afghanistan devono sentire e ricevere concretamente l’aiuto di tutta la comunità internazionale. Mi auguro che diventi la priorità in cima all’agenda della politica estera dell’Unione Europea”.