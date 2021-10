Afghanistan, Garavini (IV): “Massacro conferma rischio nuova radicalizzazione”

- Advertisement -

AgenPress. “Il massacro di ventidue soldati, arresi e disarmati, conferma purtroppo i timori della popolazione afghana e degli osservatori internazionali sul rischio di una nuova radicalizzazione talebana dopo il ritiro delle truppe internazionali.

E’ drammatico assistere a un’escalation di tale violenza. Come Italia non possiamo che rimanere accanto alle afghane e agli afghani. Che rischiano di tornare in balia del peggiore radicalismo”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri.