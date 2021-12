Afghanistan, Lega: Occidente non si dimentichi di chi lotta per libertà

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi a Ginevra una manifestazione di protesta contro il regime dei Talebani in Afghanistan: massimo sostegno a queste iniziative che mantengono alta l’attenzione su una situazione drammatica.

Il ritorno dei talebani ha portato proteste stroncate nel sangue, il divieto per le ragazze di frequentare la scuola di II grado, il divieto per le insegnanti di lavorare, la cancellazione del Ministero per i diritti delle donne, sostituito con un Ministero di ‘propaganda della virtù’, oltre a mettere a rischio la vita di un milione di bambini per denutrizione.



C’è però chi ancora non si arrende al regime dei Talebani: dopo la disastrosa ritirata, l’Occidente non può e non deve dimenticarsi di chi sta ancora lottando per difendere la libertà, deve esserci il massimo impegno per sostenere la resistenza e chi, con le proprie azioni, mantiene viva la speranza di un futuro diverso, con educazione, accesso allo studio, pari opportunità e soprattutto pace per un popolo che sta soffrendo sotto il giogo dei Talebani”.

Così in una nota gli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione Lega) e i componenti della commissione affari esteri Marco Zanni (presidente gruppo ID), Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi.