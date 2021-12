Afghanistan. Nel governo talebano ex detenuti di Guantanamo e terroristi ricercati

- Advertisement -

AgenPress – I talebani hanno annunciato la formazione di un governo provvisorio intransigente per l’Afghanistan, che ricopre i posti di vertice con i veterani del gruppo militante che ha supervisionato la lotta ventennale contro la coalizione militare guidata dagli Stati Uniti.

Nessuna donna o membro della leadership estromessa dall’Afghanistan è stata selezionata per posizioni di governo in carica o nominata per ruoli consultivi, nonostante le promesse dei talebani di un governo inclusivo e di una forma più moderata di governo islamico rispetto all’ultima volta al potere, dal 1996 al 2001.

I talebani hanno nominato Mohammad Hassan Akhund, uno stretto collaboratore del defunto fondatore dei talebani Mohammad Omar, come primo ministro ad interim e Abdul Ghani Baradar, uno dei co-fondatori del gruppo, è stato nominato suo vice. Mohammed Yaqoob, figlio di Omar, è stato nominato ministro della Difesa ad interim.

Nelle posizioni di rilievo ci sono ex detenuti di Guantanamo, membri di un gruppo terroristico designato dagli Stati Uniti e soggetti di una lista di sanzioni internazionali, presenta la prima istantanea di come la leadership dei talebani in Afghanistan inizierà a prendere forma.

Come molti nel prossimo governo talebano, il primo ministro ad interim Mohammad Hassan Akhund è soggetto alle sanzioni delle Nazioni Unite. Da lungo tempo membro dei talebani, è stato leader della Shura, o Consiglio direttivo del gruppo, per circa due decenni.

Alcuni analisti avevano originariamente dato la mancia ad Abdul Ghani Baradar per il ruolo di primo piano. Baradar ha prestato servizio nell’ufficio politico dei talebani a Doha, in Qatar, e ha guidato i colloqui di pace dei talebani con gli Stati Uniti. Recentemente è tornato in Afghanistan dopo 20 anni di esilio e, secondo quanto riferito, ha incontrato il capo della CIA William J. Burns.