Afghanistan. Saccone (Udc), Di Maio al mare in piena crisi. “Disponibile a riferire da questa settimana”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “I social e i giornali online sono inondati in queste ore dai commenti alla notizia che il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una crisi internazionale dai risvolti drammatici e tutti da chiarire, è al mare in Salento.”.

Lo afferma in una nota il senatore Antonio Saccone, portavoce nazionale dell’Udc.

“Il problema non è vedere quello che dovrebbe essere il capo della nostra diplomazia al mare nel giorno di ferragosto, durante la crisi in Afghanistan. Sono certo, e spero vivamente sia così, che il ministro sia in costante contatto con l’unità di crisi del Mae. Il problema è che quando tu fondi il tuo successo politico denigrando gli avversari e dipingendoli come corrotti, inadatti o menefreghisti diventi tu stesso vittima di questa narrazione ipocrita”.

Ma il ministro fa sapere di aver già dato disponibilità a riferire in Parlamento da questa