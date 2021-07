Al via il 53° Congresso Nazionale SItI

- Advertisement -

“LA PREVENZIONE AL TEMPO DEL COVID”

AgenPress. La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) ha organizzato il 53° Congresso Nazionale – che si sarebbe dovuto tenere l’anno scorso – in versione “digitale” dal 15 al 17 Luglio 2021, dal titolo “La Prevenzione al tempo del Covid”. Una tre giorni, tra “lectio magistralis”, discussioni su tematiche di stretta attualità e “tavole rotonde”, in cui prenderanno parte non soltanto gli esperti della Società Italiana di Igiene, ma anche personalità di spicco nel mondo della Sanità e della Politica.

La risposta del Servizio Sanitario Nazionale alla pandemia Covid_19, Vaccinazioni per l’infanzia e l’adolescenza, quelle per l’adulto e l’anziano, ma anche un confronto fra Regioni sull’emergenza pandemica: saranno questi (e tanti altri) i temi toccati durante il Congresso organizzato da SItI.

Da Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità a Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, da Pierluigi Lopalco a Francesca Russo e Giancarlo Icardi, oltre alla presenza dei vari Past President di SItI Francesco Angelillo e Carlo Signorelli e dell’attuale Presidente Antonio Ferro. In chiusura di Convegno, l’ultimo giorno, una tavola rotonda LE REGIONI A CONFRONTO SULL’EMERGENZA PANDEMICA. STATO DELL’ARTE NELLA PANDEMIA: RAPPORTI TRA GLI ORGANI DELLO STATO E REGIONI E PROVINCE AUTONOME vedrà la partecipazione dei Presidenti di Regione/PA Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Maurizio Fugatti (Trento), Eugenio Giani (Toscana), Michele Emiliano (Puglia), a cui si aggiungeranno il Gen. Francesco Paolo Figliuolo (Commissario Straordinario per l’emergenza Covid_19) e Fabrizio Curcio (Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

Appuntamento quindi al primo giorno, giovedì 15 Luglio ore 14:15, con l’apertura del Congresso ed il saluto delle Autorità, a cui seguirà la “lectio magistralis” – tenuta da Silvio Brusaferro – dal titolo “La Prevenzione al tempo del Covid”.