Alexei Navalny in sciopero della fame “sta morendo”. Appello della figlia: “Portatelo da un medico”

AgenPress – Alexei Navalny, il dissidente russo malato e in sciopero della fame per protestare contro le cattive condizioni di detenzione, rischia di avere un arresto cardiaco “da un momento all’altro”. E’ quanto sostengono i medici vicini all’oppositore, che hanno chiesto di poterlo visitare. “La gente di solito evita la parola ‘morire’. Ma ora Alexei sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni”, ha scritto su twitter la sua portavoce, Kira Yarmish.

Navalny, che è in sciopero della fame dal 31 marzo, sta scontando in una colonia penale nella città di Pokrov (circa 100 chilometri a est di Mosca) una condanna a due anni e mezzo per accuse di appropriazione indebita. Navalny è stato arrestato il 17 gennaio al suo ritorno in Russia dalla Germania, dove è stato in cura per cinque mesi a seguito dell’avvelenamento per il quale lo stesso oppositore accusa il Cremlino. Accuse che, però, sono state sempre respinte da Mosca.

I sostenitori di Navalny hanno convocato proteste in tutta la Russia per mercoledì prossimo, il 21, subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin. “E’ tempo di agire, qui non si tratta solo della libertà di Navalny, ma della sua vita”, ha scritto in un post su Facebook Leonid Volkov.