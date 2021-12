Alitalia. Capone (UGL): “Inammissibile silenzio del Governo. Domani manifesteremo in piazza a fianco dei lavoratori davanti al Parlamento”

- Advertisement -

AgenPress. “Urge tavolo di confronto sul trasporto aereo per discutere di soluzioni alternative al progetto dei vertici di Ita, a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori. E’ inaccettabile che un’azienda pubblica rifiuti di assicurare quelle garanzie che spettano a migliaia di dipendenti in spregio ai contratti nazionali e ai principi di responsabilità sociale.

Chiediamo in tal senso al Ministro Giorgetti e al Governo intero di intervenire per ridiscutere un piano industriale al momento insostenibile, finanziando altresì, nuovi ammortizzatori sociali.

- Advertisement -

E’ inammissibile il silenzio del Governo su una vertenza che riguarda un comparto fondamentale per il rilancio del turismo e dell’economia nazionale, pertanto, come Sindacato UGL, domani manifesteremo in piazza davanti al Parlamento, per ribadire il nostro no ad accordi al ribasso e supportare la protesta dei lavoratori del settore”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla vertenza Alitalia.