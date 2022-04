Allarme veterinari. Manca personale in sanità, in 10 anni -14%. Un terzo medici è over 60

- Advertisement -

AgenPress – Il SIVeMP (Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica) lancia l’allarme. Una recente indagine accurata, fatta regione per regione dal Sindacato, offre la visione drammatica della situazione attuale:

– il personale veterinario con più di 60 anni supera il 32% degli organici in servizio. Pertanto, entro pochi anni andrà in quiescenza un terzo dei veterinari del Ssn;

– ad oggi già si rileva un deficit di medici veterinari dirigenti pari al 17% riferito alle dotazioni storiche, previste dalle Regioni;

-in realtà la carenza di veterinari nel Ssn è del 25% se si considerano le nuove necessità di prevenzione derivanti dalle norme comunitarie che tumultuosamente si susseguono e se si persegue una efficace copertura dei LEA.

L’indagine rappresenta oggettivamente che con la imminente inadeguatezza dei servizi veterinari italiani si metterà a rischio sia il livello di garanzie sanitarie interne sia la proiezione sui mercati internazionali dei nostri prodotti della eccellente filiera agroalimentare che, senza adeguate credenziali sanitarie certificate da servizi veterinari dotati delle necessarie competenze, non potranno essere esportati.

La nota è stata inviata al Ministro della salute, Roberto Speranza, come garante delle funzionalità del Ssn e come vertice dell’Autorità Competente, affinché si faccia carico della problematica sollecitando le Regioni a porre rimedio alle carenze degli organici dei medici veterinari dirigenti delle Aziende Sanitarie, in particolare per affrontare le crisi già presenti nel paese e per mantenerne l’assetto pubblico, l’efficienza e la prontezza di un sistema che altrimenti non potrà dare le garanzie e le certificazioni sanitarie che ad esso sono affidate, con grave danno per l’economia nazionale.

Il rischio imminente di inadeguatezza degli organici dei Servizi Veterinari del Ssn è uno dei temi che verranno affrontati in occasione del congresso nazionale che si terrà a Roma dal 18 al 20 maggio.

Il segretario nazionale Aldo Grasselli afferma che “senza interventi tempestivi di reclutamento, le funzioni della sanità pubblica veterinaria e di One Health non saranno esigibili perché un vuoto di tali proporzioni rende oggettivamente impossibile garantirle”. Se a questa carenza non verrà posto rimedio, “problemi come il benessere nelle filiere zootecniche e nei macelli, la lotta alla antimicrobico resistenza, la lotta al randagismo, il controllo degli alimenti di origine animale, il monitoraggio dei rischi di impatto ambientale della zootecnia e dell’acquacoltura, la vigilanza sulle popolazioni animali invadenti, la protezione del nostro patrimonio zootecnico dalle malattie infettive e la loro eradicazione, non saranno adeguatamente gestiti”, con ripercussioni anche sulla filiera agroalimentare e sull’economia.