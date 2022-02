Palumbo/Montecchi (Democrazia Liberale) a Cuffaro: Fa bene a rifare la Democrazia Cristiana, noi proviamo a rifare quella Liberale

- Advertisement -

AgenPress. “Totò Cuffaro, in un’intervista al quotidiano Il Mattino, ha affermato che, partendo dalla Sicilia, intende rifare la Democrazia Cristiana, con l’obiettivo di dare ai cittadini, la possibilità di tornare a dare un voto ideologico e non più personale, com’è accaduto negli ultimi 30 anni.

Tornare al voto ideologico, basato sulle convinzioni e non sulle occasionali convenienze, è anche l’obiettivo di Democrazia Liberale che, anch’essa partendo dalla Sicilia e ormai presente in buona parte d’Italia, sta provando a dare all’anima liberale del Paese la possibilità di trovare la sua espressione politica che ormai manca da troppo tempo, richiamando all’impegno politico i tanti cittadini che hanno smesso di votare non riconoscendosi in alcuno degli attuali partiti e dei vari contenitori elettorali che si sono succeduti, componendosi prima delle elezioni e scomponendosi subito dopo.

E siamo anche convinti che il percorso di queste due rinnovate realtà organizzative, in rappresentanza delle rispettive aree politiche, restando diverse ma essendo da sempre compatibili, sapranno collaborare proprio a partire dalle scadenze elettorali siciliane, ripristinando quella virtuosa collaborazione che è stata alla base della rinascita del Paese nel secolo scorso.”

Lo dichiarano in una nota congiunta Enzo Palumbo e Marco Montecchi, Presidente e Segretario Democrazia Liberale.