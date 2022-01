Assago: vertiginoso numero dei contagiati da Covid-19, salito da 65 a 360

- Advertisement -

AgenPress. Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini, desidero informarVi che, ad Assago, purtroppo, si è registrato un incremento vertiginoso del numero dei contagiati da Covid-19, salito da 65 a 360.

I dati sono pubblicati sul sito del Comune di Assago e ci richiamano al dovere di uniformarci alle Direttive emanate dal Governo. L’incremento dei casi, in modo esponenziale, si verifica a decorrere dal giorno 24 dicembre fino ad oggi.

Si evince chiaramente che il numero dei contagiati è aumentato in seguito alle festività natalizie, che hanno favorito gli incontri tra parenti, familiari ed amici.

Vi comunico che tra le persone contagiate non mi risultano esservi, allo stato attuale, casi preoccupanti e che esse sono in isolamento nel proprio domicilio.

Vi informo, inoltre, che la Regione Lombardia, da oggi, è entrata in zona gialla per l’aumento dei contagiati e del tasso dei ricoverati in terapia intensiva.

Ciò testimonia la gravità della situazione.

Per tale motivo, Vi rinnovo nuovamente la raccomandazione di attenerVi, scrupolosamente, alle Direttive emanate dal Governo, a limitare al massimo gli incontri con altre persone, che dovranno verificarsi solo qualora vi siano inevitabili necessità.

Il rispetto, fermo e deciso, delle raccomandazioni suindicate, oltre a preservare la Vostra incolumità, preserverà l’incolumità dei Vostri cari e degli altri, che la sfrenata corsa del virus pone in serio pericolo.

Teniamo nella dovuta considerazione il grave momento che stiamo vivendo e poniamo, conseguentemente, in essere un’attenzione molto scrupolosa perchè si eviti di contagiarsi e contagiare.

Insieme a tutta l’Amministrazione comunale, resto sempre a Vostra disposizione.

Il Sindaco di Assago Lara Carano