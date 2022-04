Attacco dell’Ucraina in territorio russo

- Advertisement -

AgenPress. la Russia ha accusato gli ucraini di un attacco transfrontaliero in elicottero a un deposito di carburante. Il governatore della regione russa di Belgorod ha affermato che un infuocato raid sul suolo russo da parte di due elicotteri da combattimento ha lasciato due persone ferite, sebbene la compagnia petrolifera abbia negato che qualcuno sia rimasto ferito.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha così commentato l’episodio:“Certamente, questo non è qualcosa che può essere percepito come una creazione di condizioni favorevoli per la continuazione dei colloqui“.



Mentre il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato di non poter “né confermare né respingere l’affermazione che l’Ucraina fosse coinvolta in questo, semplicemente perché non possiedo tutte le informazioni militari“.