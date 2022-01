Bassetti, dati sui decessi falsati. Paziente ricoverato per altro, ma è positivo e muore, viene registrato come Covid

- Advertisement -

AgenPress – I dati su ricoveri e morti per Covid sono “falsati“. L’infettivologo, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha commentato il report della Fiaso secondo cui il 34% dei pazienti positivi ricoverati negli ospedali sono sì positivi al virus, ma se ne stanno in corsia per tutt’altro motivo.

“Nei nostri reparti siamo ben oltre il 35% di ricoverati che con il Covid-19 non c’entrano nulla – conferma Bassetti – Non hanno della malattia nessun sintomo, ma solo la positività al tampone per l’ingresso in ospedale. Anzi, dirò di più, questo avviene anche nella registrazione dei decessi: se il paziente entra in ospedale per tutt’altro, ma è positivo e muore, viene automaticamente registrato sul modulo come decesso Covid. Sono numeri assolutamente falsati”.

- Advertisement -

“Noi abbiamo i reparti occupati al 26% – continua il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova – ma li avremmo al 10% se usassimo criteri diversi. Quindi sarebbe un gennaio normale: sempre infatti in questo mese invernale avevamo in reparto pazienti con influenze e polmoniti”.