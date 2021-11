Berlusconi al Quirinale, Zangrillo (FI): ministro D’Incà sproloquia

- Advertisement -

AgenPress. Federico D’Incà, ministro dei Rapporti con il Parlamento, afferma che il Presidente Berlusconi non possiede l’autorevolezza che serve per il Quirinale, e proseguendo nello sproloquio auspica un colloquio costruttivo tra i partiti per le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica.

Il ministro grillino questa volta si è superato. Auspica la pacificazione tra i partiti insultando il Presidente di Forza Italia, partito di maggioranza di governo a cui anche il suo movimento appartiene. Ma soprattutto dimentica che anche un ministro della Repubblica deve essere dotato di autorevolezza. Oggi ci ha dato conferma di non essere nel posto giusto”.

- Advertisement -

A denunciarlo il coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte, Paolo Zangrillo.