Berlusconi. Mario Draghi in carica fino al 2023, ma è destinato a rimanere un’eccezione giustificata dall’emergenza

- Advertisement -

AgenPress – “Il governo Draghi deve andare avanti tutto il tempo necessario fino al 2023, ma è destinato a rimanere un’eccezione giustificata dall’emergenza. L’esperienza del governo Draghi deve servire anche a questo: a delineare un futuro nel quale tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si rispettino e abbiano in comune un forte senso di appartenenza alla nazione e alla sue istituzioni. Questo non significa consociativismo”.

Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in una lettera inviata all’assemblea nazionale dell’Udc, in corso a Roma, e letta dal coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani.

- Advertisement -

“Un sistema politico bipolare ha bisogno di una forte area di centro, che non è ambigua nella collocazione politica, ma che è un elemento di equilibrio, di moderazione, di concretezza, di stabilità. Quello che noi vogliamo è un sistema politico nel quale il confronto sulle idee dev’essere alto e chiaro, ma nel quale non vi deve più essere più spazio per la demonizzazione dell’avversario.