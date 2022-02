AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato:

“L’apparato militare russo ha attaccato senza motivi l’Ucraina. E’ un attacco premeditato da mesi. Mosca ha respinto ogni tentativo di dialogo“.

“Putin ha dichiarato guerra. Abbiamo imposto sanzioni per massimizzare un impatto sulla Russia e minimizzare l’impatto sull’Occidente. La Russia non potrà più far parte dell’economia globale, ogni asset russo in Usa sarà bloccato“.